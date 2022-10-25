默寫保密協議惹議！　蔣萬安反擊：說陳時中是大說謊家也只是剛好

▲蔣萬安受訪。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前默寫「疫苗保密協議除外條款」，被民進黨台北市長候選人陳時中認為，蔣若真的記這麼清楚，就要依程序在立院或法院請求公開更多資料。蔣萬安稍早回應，陳時中終於承認資料圖黑三分之二是他做的，也承認疫苗採購的保密協議有例外規定。說他是大說謊家，也只是剛好而已。

蔣萬安日前在網路節目，默寫疫苗保密協議除外條款，引來民進黨立委砲轟，認為蔣萬安違法抄錄、斷章取義。陳時中也說，蔣萬安還是立法委員，他要有立委的擔當。合約中有例外規定可以公開部分內容，比方說蔣萬安能夠在立院做成決議，要求某種形式公開更多資料，或去法院請求法官公開資料。

蔣萬安回應，陳時中終於承認資料圖黑三分之二是他做的；疫苗採購的保密協議有例外規定。陳時中一直強調他付責，但是現在通通不負責、通通忘記，說他是大說謊家 也只是剛好而已。

蔣萬安表示，昨天在立法院大家看到民進黨圍剿他一人，他一上去質詢，就被民進黨批評他是公開規定秘密規定，罵他洩密，但是他當下感到荒謬可笑，因為立委職責就是要監督行政部門，但是民進黨反而監督在野黨

蔣萬安強調，民進黨就要動用所有力量要讓他低頭，但他無所畏懼，絕對堅定站在人民的立場，捍衛人民權益。

