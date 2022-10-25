沒收投票權不違憲？國民黨團駁李進勇　「法律素養有問題嗎？」





▲國民黨團25日召開「再怎麼無能 也不能違憲阻擋公民行使投票權」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

九合一選舉將於11月26日登場，中選會依照去年指引，公告新冠肺炎確診者無法出門投票，被質疑此舉違憲。對此，國民黨立法院黨團25日上午召開記者會，批評中選會主委李進勇曲解大法官690號解釋，根本是為中選會不作為找辯詞，嚴厲譴責執政黨號稱民主進步，卻直接沒收30萬公民權，難道也是民主進步的一部分？還是為了挽救低迷選情，連違憲也在所不惜？

黨團總召曾銘宗表示，根據《中華民憲法》第17條：「人民有選舉、罷免、創制及複決之權。」政府必須依據《憲法》保障選舉權，但李進勇20日在立院詢答時提到「特設投票所及延長投票時間在法令、選務實務上都無法克服，大法官690號解釋也認定沒有違憲。」曾銘宗痛斥，李進勇消極不作為，根本就是不及格的主委。

曾銘宗指出，「大法官690號解釋」主要解釋內容是「強制隔離，並不違憲」，並沒有說「沒收投票權，並不違憲」，李進勇是法律素養有問題嗎？還是故意唬弄全民？沒收投票權？國民黨團給予最嚴厲的譴責。

曾銘宗表示，這3年來疫情在全球肆虐，但包括美國、日本、南韓都有舉行選舉，確診者都可以投票，國外做得到，我們就做不到？號稱民主進步的執政黨，居然沒收人民的投票權，這是什麼民主進步黨？難道要人民在民主進步黨的執政下，被沒收投票權嗎？

曾銘宗說，國民黨團強烈要求，請中央疫情指揮中心邀集內政部、中選會研商配套措施，在兼顧防疫需求下，確保30萬確診公民的投票權，不可違憲，沒收公民投票權。