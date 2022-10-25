南投市長候選人張嘉哲按鈴提告：公開毀謗張嘉哲、意圖使許淑華和張嘉哲不當選

▲張嘉哲今赴地檢署提告：「無中生有已失去人的善良底線！」（影／許淑華競選辦公室提供）



▲張嘉哲（左）赴地檢署按鈴提告。（圖／許淑華競選辦公室提供）



地方中心／南投報導

2022九合一大選投票日就在下個月，南投市長候選人張嘉哲表示：「南投的選風因民進黨操作抹黑而敗壞不止，非其陣營即無中生有，刻意且持續召開記者會，以毀謗、抹黑手段，濫用媒體資源，讓民眾產生錯誤的認知，大街上公開抹黑，被栽贓之當事人無論怎麼解釋也於事無補，民進黨甚至搭配巷弄耳語，群組轉發圖卡，每次選舉都來這一招，因此本人與律師團討論後，不再姑息抹黑伎倆，決定按鈴提告。」

張嘉哲進一步指出，日前，民進黨提名有竊盜前科的賴燕雪議員，在其成立大會上，陳翰立議員、曾琮愷議員候選人在公開場合惡意攻擊、指鹿為馬，指稱賴燕雪的對手，「不孝」、「不要臉」甚至「睡助理」等惡質謠言，「曾琮愷更是指名道姓，說嘉哲沒有政見！」不僅如此，張嘉哲認為曾琮愷在明知或可得而知林縣長感恩說明會，並非以縣政府的預算支應，卻散佈「縣政府公費舉辦」等不實文字，意圖使人不當選，對許淑華縣長候選人及張嘉哲市長候選人已產生損害。

國民黨南投市長候選人張嘉哲認為：「選舉是選賢與能，民進黨卻無限上綱，將候選人家人胡亂牽扯，繪聲繪影，張嘉哲不願姑息抹黑文化，與律師搜集完整罪證後，今天到南投地檢署按鈴申告，依照《公職人員選舉罷免法》第104條，提出『意圖使人不當選』及刑法第310條『損害他人名譽的毀謗』的告訴，希望以訟止謗。」

張嘉哲沈痛表示，這些以訛傳訛「不孝」、歧視性的「睡助理」的耳語從被提名後就漫天飛舞、每天不堪其擾，自己一開始還跟團隊們說：「無中生有的事情，不用太在意，沒想到越到投票日，完全執政的民進黨為了勝選，連人性都不顧了，素質之低，令人詫異！」

對於這些說法，張嘉哲指控：「民進黨陣營竟然在公開場合面對所有的鄉親，用這樣的意圖使人不當選、毀謗名譽的言語公開謾罵，即使家人不斷出來澄清、助理也都已婚狀態，還是被流言騷擾到身心俱疲，讓不少支持者感到擔心，畢竟民進黨這十幾年來擅長選舉抹黑戰，『認知作戰』、『三人成虎』、『做賊喊抓賊』更是最常使用的三個招式，雖然嘉哲也明白，即使提出告訴，這些為了選舉而操作的行為也不會停止。」

張嘉哲說自己是第一次參選民選地方首長，不捨淳樸的南投「因為民進黨的選舉攻擊，到了泯滅人性善良的底線」，面對無中生有的指控與隨之而來的新聞，重複報導，而最辛苦的是南投鄉親，「民進黨毀壞在地南投市年輕人的未來，阻礙南投的發展，民進黨口口聲聲的謊稱南投沒有進步，造謠是非、無中生有，糟蹋純樸善良南投人的靈魂，更混淆選舉的方向。」

許淑華表示，法務部今年10月18日發布的新聞稿及附件內容，選罷法賄選罪的要件，必須行為人主觀上有行賄之犯意，而約使有投票權人為投票權之一定行使，而且必須有對價關係。她認為縣長、張嘉哲市長候選人及本人等，既無行賄之犯意，也無對價關係的產生，何來妨害選舉案件？許淑華認為，「民進黨人士為了挽救低迷的選情，均將任何活動連結到選舉事務，不斷刻意的選舉抹黑操作。」

今日前往提告，許淑華強調：「我們不希望正義的來臨，總在選舉過後。民進黨從中央到地方，在明知或可得而知的情況下，依然就是要將對手，從白的抹成黑的，企圖營造對手全是壞人之假象。為此，張嘉哲與許淑華為了端正視聽與選風，對民進黨散佈謠言及傳播不實之事的文字，意圖使張嘉哲與許淑華不當選，對我們與南投選民已產生損害，因此委請律師，提出告訴。」