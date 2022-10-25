　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南投市長候選人張嘉哲按鈴提告：公開毀謗張嘉哲、意圖使許淑華和張嘉哲不當選

▲張嘉哲今赴地檢署提告：「無中生有已失去人的善良底線！」（影／許淑華競選辦公室提供）

▲▼許淑華,南投縣,2022南投縣長,2022南投市長,張嘉哲,2022九合一大選,2022南投縣。（圖／許淑華競選辦公室提供）

▲張嘉哲（左）赴地檢署按鈴提告。（圖／許淑華競選辦公室提供）

地方中心／南投報導

2022九合一大選投票日就在下個月，南投市長候選人張嘉哲表示：「南投的選風因民進黨操作抹黑而敗壞不止，非其陣營即無中生有，刻意且持續召開記者會，以毀謗、抹黑手段，濫用媒體資源，讓民眾產生錯誤的認知，大街上公開抹黑，被栽贓之當事人無論怎麼解釋也於事無補，民進黨甚至搭配巷弄耳語，群組轉發圖卡，每次選舉都來這一招，因此本人與律師團討論後，不再姑息抹黑伎倆，決定按鈴提告。

張嘉哲進一步指出，日前，民進黨提名有竊盜前科的賴燕雪議員，在其成立大會上，陳翰立議員、曾琮愷議員候選人在公開場合惡意攻擊、指鹿為馬，指稱賴燕雪的對手，「不孝」、「不要臉」甚至「睡助理」等惡質謠言，「曾琮愷更是指名道姓，說嘉哲沒有政見！」不僅如此，張嘉哲認為曾琮愷在明知或可得而知林縣長感恩說明會，並非以縣政府的預算支應，卻散佈「縣政府公費舉辦」等不實文字，意圖使人不當選，對許淑華縣長候選人及張嘉哲市長候選人已產生損害。

國民黨南投市長候選人張嘉哲認為：「選舉是選賢與能，民進黨卻無限上綱，將候選人家人胡亂牽扯，繪聲繪影，張嘉哲不願姑息抹黑文化，與律師搜集完整罪證後，今天到南投地檢署按鈴申告，依照《公職人員選舉罷免法》第104條，提出『意圖使人不當選』及刑法第310條『損害他人名譽的毀謗』的告訴，希望以訟止謗。」

張嘉哲沈痛表示，這些以訛傳訛「不孝」、歧視性的「睡助理」的耳語從被提名後就漫天飛舞、每天不堪其擾，自己一開始還跟團隊們說：「無中生有的事情，不用太在意，沒想到越到投票日，完全執政的民進黨為了勝選，連人性都不顧了，素質之低，令人詫異！」

對於這些說法，張嘉哲指控：「民進黨陣營竟然在公開場合面對所有的鄉親，用這樣的意圖使人不當選、毀謗名譽的言語公開謾罵，即使家人不斷出來澄清、助理也都已婚狀態，還是被流言騷擾到身心俱疲，讓不少支持者感到擔心，畢竟民進黨這十幾年來擅長選舉抹黑戰，『認知作戰』、『三人成虎』、『做賊喊抓賊』更是最常使用的三個招式，雖然嘉哲也明白，即使提出告訴，這些為了選舉而操作的行為也不會停止。」

張嘉哲說自己是第一次參選民選地方首長，不捨淳樸的南投「因為民進黨的選舉攻擊，到了泯滅人性善良的底線」，面對無中生有的指控與隨之而來的新聞，重複報導，而最辛苦的是南投鄉親，「民進黨毀壞在地南投市年輕人的未來，阻礙南投的發展，民進黨口口聲聲的謊稱南投沒有進步，造謠是非、無中生有，糟蹋純樸善良南投人的靈魂，更混淆選舉的方向。」

許淑華表示，法務部今年10月18日發布的新聞稿及附件內容，選罷法賄選罪的要件，必須行為人主觀上有行賄之犯意，而約使有投票權人為投票權之一定行使，而且必須有對價關係。她認為縣長、張嘉哲市長候選人及本人等，既無行賄之犯意，也無對價關係的產生，何來妨害選舉案件？許淑華認為，「民進黨人士為了挽救低迷的選情，均將任何活動連結到選舉事務，不斷刻意的選舉抹黑操作。」

今日前往提告，許淑華強調：「我們不希望正義的來臨，總在選舉過後。民進黨從中央到地方，在明知或可得而知的情況下，依然就是要將對手，從白的抹成黑的，企圖營造對手全是壞人之假象。為此，張嘉哲與許淑華為了端正視聽與選風，對民進黨散佈謠言及傳播不實之事的文字，意圖使張嘉哲與許淑華不當選，對我們與南投選民已產生損害，因此委請律師，提出告訴。」

ET快訊
求你買！　美國德州天然氣價崩快變零
男童未入學外公急報案！母：病死帶去公墓埋...消失10年結局
羅志祥新造型「被爆抄襲Lisa」　 唱片公司全都認了
快訊／可以查了！熊好券2.0開獎　台北通App排爆
快訊／南科工程師遭砍殺再活活燒死　兇手判無期徒刑
19年來首次！郵局年終恐沒4.4個月　原因曝光
剩2分鐘到幼兒園…母載6歲女兒雙亡　校方哽咽回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

避免日月潭再淪「牛奶湖」　南投縣將加嚴中央廢汙水排放標準

高端免費出赴日PCR只到年底　蔣萬安：解決問題需要誠意

陳鴻源辦萬聖趴！許昭興激推「永和1夜市」：超多美食

默寫保密協議惹議！　蔣萬安反擊：說陳時中是大說謊家也只是剛好

沒收投票權不違憲？國民黨團駁李進勇　「法律素養有問題嗎？」

李朝卿機要悄悄回南投縣府　綠營批黑金復辟：幫許淑華超前部署？

游淑慧認愛三立高層！郝龍斌送暖：她很內斂害羞「請大家勿打擾」

南投市長候選人張嘉哲按鈴提告：公開毀謗張嘉哲、意圖使許淑華和張嘉哲不當選

苗栗「砂皇」？綠營揭鍾東錦三位一體掏金大法　呼籲檢調介入調查　

同台高虹安遭疑藍白合　盧秀燕回「少仇視」：不同政黨都可以合作

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

儀式感足、霸氣給承諾　中肯分析為何女生暈8+9

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

女友懷孕他登門提親超挫　準岳父「回6字」逼出眼淚

高端免費出赴日PCR只到年底　蔣萬安：解決問題需要誠意

陳鴻源辦萬聖趴！許昭興激推「永和1夜市」：超多美食

默寫保密協議惹議！　蔣萬安反擊：說陳時中是大說謊家也只是剛好

沒收投票權不違憲？國民黨團駁李進勇　「法律素養有問題嗎？」

李朝卿機要悄悄回南投縣府　綠營批黑金復辟：幫許淑華超前部署？

游淑慧認愛三立高層！郝龍斌送暖：她很內斂害羞「請大家勿打擾」

南投市長候選人張嘉哲按鈴提告：公開毀謗張嘉哲、意圖使許淑華和張嘉哲不當選

苗栗「砂皇」？綠營揭鍾東錦三位一體掏金大法　呼籲檢調介入調查　

同台高虹安遭疑藍白合　盧秀燕回「少仇視」：不同政黨都可以合作

陳時中：中國滅活疫苗有問題　封城政策「怎麼可能對」　

機車緊貼右轉軍卡！三峽母女遭輾雙亡　肇事上兵嚇壞：對不起

漫威第五階段來了！《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》打頭陣　新反派首登銀幕

高端免費出赴日PCR只到年底　蔣萬安：解決問題需要誠意

超瘋！高雄洲際酒店「免費住」送早晚餐　義大天悅對中數字享5折

女老師罹「乳癌最惡殺手」　生日住進病房…自責哽咽：對不起媽媽

陳鴻源辦萬聖趴！許昭興激推「永和1夜市」：超多美食

KID坤達紅毯拍照動作「其實和小鬼有關」！公開催淚對比照：終於完整了

鐵粉要收！超Q「海綿寶寶手搖杯」來了　加碼4款聯名周邊先看

秋冬必備展現自我風格　北捷燈箱給你時尚靈感

【廣編】iRent打造最佳共享移動產品　獲第19屆國家品牌玉山獎殊榮

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

政治熱門新聞

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

軍卡擦撞機車釀2死　六軍團：非常抱歉

游淑慧認愛三立總編輯！　曝透過朋友牽線「有告訴郝龍斌」

「身兼7職」喊告高虹安！卓政宏狂接陌生來電

兵役延長「義務役每月薪餉將調整」　國防部：擬推1.5萬元方案

柯文哲租台玻大樓成「2024競辦」

下午就能用！台北熊好券2.0今抽籤

國民黨女戰將「10分鐘的戀愛」直擊　硬擠甜會男總編

國民黨女將戀愛也有SOP　79字回應熱戀三立高層

游淑慧才酸三立「催票民調」　5天後被爆戀上總編輯

美女議員競選看板遭塗鴉！杜汶澤1句話被讚爆

蔣孝嚴緋聞案又有新戰場！　周玉蔻槓蔡玉真：你是消息來源別想逃

馬英九喊「票投國民黨才沒戰爭」　 矢板明夫提1比喻：頭腦有問題

更多熱門

相關新聞

同台高虹安遭疑藍白合　盧秀燕回「少仇視」：不同政黨都可以合作

同台高虹安遭疑藍白合　盧秀燕回「少仇視」：不同政黨都可以合作

台中市長盧秀燕日前與民眾黨新竹市長候選人高虹安同台，引發外界猜測為「藍白合」，另有消息指出，國民黨新竹市長候選人林耕仁得知此事後曾向國民黨中央抗議，卻被已讀不回。對此，盧秀燕25日回應，選舉將近，許多人會將市政交流與輔選混淆，高虹安委員那場談話純粹是市政接待，同時她也認為，台灣民主社會應多合作少仇視，不同政黨或競選對手彼此都可以有合作空間。

陳時中：中國滅活疫苗有問題　封城政策「怎麼可能對」　

陳時中：中國滅活疫苗有問題　封城政策「怎麼可能對」　

盧秀燕認證台中人口頭禪「真的假的」

盧秀燕認證台中人口頭禪「真的假的」

被指「送往迎來」　盧秀燕譏選風太loｗ

被指「送往迎來」　盧秀燕譏選風太loｗ

盧秀燕只穿白襯衫理由曝光

盧秀燕只穿白襯衫理由曝光

關鍵字：

許淑華南投縣2022南投縣長2022南投市長張嘉哲2022九合一大選2022南投縣

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

快篩陽不通報！她保證沒到處亂跑　「孫女1句話」全場靜默

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

身分證中2碼住飯店「每人只要609元」

國泰、好市多分手日定了！聯名卡明年8／7到期　250萬卡友換CUBE

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

《我愛冰冰Show》出大包！遭控侵版權

永和分屍凶宅問話！對講機傳：在旁邊、頭很痛

快訊／謝和弦女兒出生了！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面