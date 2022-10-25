女老師罹「乳癌最惡殺手」　生日住進病房…自責哽咽：對不起媽媽

記者許宥孺／高雄報導

一名乳癌病友(化名小貝)去年接種COVID-19疫苗後，發現左側乳房有2.2公分腫塊，就醫檢查發現是乳癌最惡殺手「三陰性乳癌」，住院一年接受治療後，現在已從醫院畢業，積極展開新人生。不過回想到住院帶給媽媽煩惱，她也哽咽表示很對不起媽媽，「沒想到自己會把身體顧成這樣」。

▲10月是國際乳癌防治月，侯明鋒(右)、陳芳銘(左)鼓勵乳癌病友勇敢治療面對新人生。（圖／記者許宥孺攝）

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乳癌是國內婦女癌症發生率的第1位，適逢10月「國際乳癌防治月」，社團法人高雄市乳癌防治衛教學會舉辦記者會，介紹三陰性乳癌家族中的「高風險早期三陰性乳癌」，以及目前的醫療進展，鼓勵三陰性乳癌病友不要誤信坊間錯誤資訊，相信專業，勇敢面對治療迎新生。

收治病例的大同醫院副院長陳芳銘表示，43歲的小貝是學校老師，自從去年打了疫苗預防新冠後，特別注意身體健康，結果意外發現乳房有腫塊，且腋下淋巴腫大，她就醫切片檢查，確診「高風險早期三陰性乳癌」。事後她上網查詢「三陰性乳癌」存活率，結果越看心越慌，當下就傻眼了：「蛤？只能活五年嗎？感覺未來很渺茫」。

▲大同醫院副院長陳芳銘。（圖／記者許宥孺攝）

陳芳銘說，小貝老師平日教學認真、受到小朋友喜歡，被告知罹癌後，猶如晴天霹靂，她當時在診間哭訴，自己還年輕，對人生有很多規畫。不過他很佩服小貝，很快就戰勝心裡的恐懼，向學校請假，並在43歲生日當天住進病房，克服化療掉髮、噁心不適等副作用，開刀後身體也沒有出現癌細胞，目前持續接受藥物治療，出院後也很快地回到學校上課，師生更是送上生日蛋糕，慶祝她「重生」。

抗癌一年的路程很辛苦，小貝也透過影片感謝無私奉獻的媽媽，她哽咽表示：「我一直對媽媽…沒想到自己會把身體顧成這樣，現在媽媽還是常常會打電話來問，有沒有照時間吃飯睡覺，我其實很對不起媽媽，媽媽一直無條件支持我，可以用什麼藥或吃什麼東西，只要我吃得下，或是怎麼樣能讓我心情輕鬆一點，她都會去幫忙。」

▲乳癌治療權威、台灣外科醫學會理事長侯明鋒。（圖／記者許宥孺攝）

乳癌治療權威、台灣外科醫學會理事長侯明鋒表示，受到年紀老化、肥胖、經期等因素，台灣乳癌發生率近32年成長逾4倍，根據國健署2019年癌症登記資料，每年約新增1萬5簽名乳癌患者，其中三陰性乳癌佔10-15%。

「過去聽到三陰性乳癌，就像聽到夢魘一樣。」侯明鋒解釋，三陰性乳癌比一般乳癌存活率還要低20%以上，對於這群患者，過去手術前後都是採化學藥物治療，但傳統治療較易復發，有3成病友可能於5年內復發，但最近發現免疫治療能有助減少復發風險。侯明鋒提醒，年輕女性若不幸罹乳癌，預後效果差，更需要積極治療，至於要採檢哪種治療，就根據病理檢驗結果做決定。