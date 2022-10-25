18歲女台七線失蹤10天！曾打給媽媽說很冷...2搜救犬加入搜索

▲桃園18歲鄭女，台七線失蹤至今10天，2搜救犬加入搜索。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

曾向母親說很冷、無法回桃園，在台七線失蹤的18歲鄭女，至今音訊全無，今(25)日宜蘭消防局派遣2組消防人員共計12人、新北市政府消防局消防人員2人、搜救犬2隻投入搜索，宜蘭縣及新北市消防人員、搜救犬由台七線49.7公里克服落石危險挺進台七線72.2公里搜索，另1組消防人員由英士村梵梵溪往72.2k逆流搜索，現場以空拍機輔助沿梵梵溪向上游搜索。

有關桃園市通報疑於台7線失蹤鄭女一案，警方表示，桃園鄭女於本（10）月16日凌晨約1時，騎乘機車由明池方向往桃園巴陵方向，行經台七線49.8公里（桃園轄區）時，因該處實施預防性封閉，車輛無法前行，鄭女故又折返往宜蘭方向行駛。

期間於同（16）日1時55分許，鄭女有以手機與母親通話說，49.8公里已封閉無法前進桃園，而且身子很冷。之後，鄭女與母親復於5時58分，再次以手機通話（此次是與母親最後一次的通話），表示身體很冷，母親表示可以至超商休息（惟鄭女身處深山，無任何超商），鄭女表示這裡有山莊，惟身上沒帶錢，所以未至山莊休息。後來，鄭女母親屢次再以電話通知，均無回應。