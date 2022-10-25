駕駛遇攔檢辯「沒喝」　酒測值1.09！原來整晚拚高粱

記者張君豪／台北報導

台北市警局10月20日起規劃執行「安城專案」通令全台北警方實施路檢、查緝掃蕩犯罪作為，並加強取締酒駕勤務，當晚23時50分，北市警局保大第三中隊在萬華區萬大路富民街口值勤，攔查到一名洪姓駕駛受檢，洪男向警表示並未喝酒，但經警方酒測發現他酒測值高達1.09MG/L，當場遭警方逮捕。

▲洪男飲高粱開車上路，警員測出高達1.09MG/L的酒測值，當場遭逮捕依觸犯公共危險罪移送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

台北市保大表示，當時轄下第三中隊在萬華區上址執行安程專案，警員攔查一輛白色小客車，該名駕駛聲稱沒有喝酒，但車窗搖下時，車內卻飄出濃濃酒味，警員要他駛入路檢點配合，先後以酒精檢知器確認他呼氣有酒精反應後，再依法實施酒測，經酒測值高達1.09MG/L，洪男才坦承「有喝一點高粱」駕車，駕駛酒測值遠超過法定標準0.25MG/L，警訊後依觸犯公共危險罪嫌，移送轄區萬華警分局續偵。

警方指出，該案例酒駕民眾酒測值超高，早超過一般人可以穩定安全駕駛的上限，酒量差的民眾早就酒醉呼呼大睡，但他仍執意上路；警方說明，據「道路交通管理處罰條例」第35條第7項及第9項規定：汽機車駕駛人酒駕、毒駕及拒絕酒測，都必須吊扣該駕駛車輛牌照二年，甚至汽車所有人明知駕駛酒駕而不禁止，也比照酒駕初犯罰鍰及吊扣牌照二年，呼籲民眾切莫以身試法，不但面臨高額罰金及刑責追訴，衍生無法用車等問題徒增困擾。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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