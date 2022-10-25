黃珊珊公布文化政策　推台灣「東尼獎」、高中以下免費逛美術館

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長候選人黃珊珊25日上午召開文化政策記者會，包括3大方向目標、8項推動政策。為了深化、扎根藝文教育，黃珊珊提出「GO CULTURE」計畫，未來將開放全市博物館及美術館等，高中以下憑學生證免費入場、每月首個週六市民免費、每月第三個週六全國民眾免費。另外，也將推動「首都表演藝術獎」—台灣「東尼獎」，讓表演藝術工作者獲得更多鼓勵。

黃珊珊表示，「文化」是一個城市的名片，希望可以打造台北成為一個「真善美」的城市，共融的「真」、友善的「善」、有「美」感的市容與文化內涵，台北市的文藝復興將展開，「市民主義」將是台北未來最優線的考量，擺脫政黨包袱，以人為本推行施政。

黃珊珊說，台北的文藝復興會以「文化力」為核心概念，鏈結各項市政規劃，包括：首都進化雙軸線、都市再生、永續台北、智慧城市、新創發展、健康城市、自信友善之都、前瞻教育。

黃珊珊說，文化政策有3大方向目標，包括：實現藝文生活化、厚植藝文資產、扶植文創產業。還有8項推動政策分別是：推廣處處好秀、營造親近環境、深化藝文教育、健全文資保護、創建藝文空間、適用創投基金、培育產業聚落及成立統籌平台。

黃珊珊提到，要在需求面提升國內的藝文人口，供給面提供相關的藝文工作者創作量能。在「實現藝文生活化」部分，要推廣處處好秀、營造親近環境、深化藝文教育藝術文化應該和生活息息相關，希望能讓台北市民的生活中充滿文化之美。

另外，為打造多元城市藝文風貌，街頭藝人展演制度應更為友善。目前台北市已達成「一地登記四地展演」的跨域整合服務，今年起，只要在台北或新北、基隆、桃園取得街頭藝人登記證，就可以在4地的公共展演空間申請展演。

在營造親近環境方面，黃珊珊說，將城市美學元素注入未來都市規劃，除了都更的新設計外，也可以讓舊社區有新風貌。此外，在歷史文化資產景點周邊分日期或時段劃設徒步區，讓市民在漫步間就能親近藝術文化。

最重要的是，深化培養教育、提升家庭參與。透過教育的力量，提升市民對文化藝術的嚮往追求，改變城市的人文樣貌，深化台北的文化底蘊。藝文教育要鼓勵親子參與，因此開放藝文場館，推動「GO CULTURE」計畫，在特定日期開放讓民眾可以免費參觀公立博物館及美術館等場。

在創建藝文空間方面，黃珊珊說，目前台北市已經有台北流行音樂中心及台北表演藝術中心，未來節目策畫將聚合各世代創作者，串連台北藝術三節，與台北市民共同營造分享表演藝術的文化饗宴。另外，未來也將推動舉辦「首都表演藝術獎」—台灣「東尼獎」，讓表演藝術工作者獲得榮耀與鼓勵。