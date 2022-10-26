記者唐詠絮／彰化報導

一條龍非法棄土犯罪集團！去年檢方接獲舉報因北部地區工程棄土無處可去，清運業者勾結土資場（俗稱土尾）、清運車隊、地主等，將工程廢棄土非法傾倒在彰化偏遠農地、魚塭，面積廣達約6.5座大安森林公園，彰檢今天將清運業者昆宏公司凃姓及永利聯合公司王姓負責人等棄土集團164人依違反廢棄物清理法等提起公訴，並追償不法犯罪所得2億餘元。

▲彰檢破獲一條龍不法廢土集團。（圖／彰化地檢署提供，以下同）

彰化地檢署接獲廢土棄置情資，即指派檢察官姚玎霖指揮彰化縣警察局、芳苑分局、警政署保安警察第七總隊第三大隊第二中隊員警，並動員行政院環保署中區環境督察大隊、環保局、財政部賦稅署、中區國稅局及國稅局彰化分局、北斗稽徵所、員林稽徵所等單位，自民國2021年9月起至2022年8月止，在芳苑、大城、二林、福興等地追查棄土，並向上層層溯源發動四次搜索，破獲一條龍不法棄土產業鏈。

據悉永利聯合公司負責人王建翔曾擔任土方公會理事長，承攬北市南港某豪宅預售建案工地廢棄土清運業務，涉嫌賺取價差，利用凌晨將廢土載往中南部傾倒，導致環境汙染，初估犯罪所得高達1億7000餘萬元，今年4月士林地檢署指揮刑事局、台北、新北多個縣市警方等，前往北市等26處執行搜索，500萬元交保。

彰化地檢襄閱主任檢察官吳宇軒指出，土方清運業者及土資場分別提出不實之處理計畫書、土方聯單等棄土證明文件後，實際上棄土從未進土資場，而係由清運車隊從工地直送傾倒本轄農地、魚塭等處。4家土資場於2021年度，總計有140萬立方米之不實申報(換算面積約6.5座大安森林公園)，查獲棄土非法回填55處，面積約35公頃。傾倒現場並有看場人員圍事並收取看場保護費。

檢方調查，不法開挖、清運公司以每立方米950元至1350元之價格，向建商承包建地之開挖、清運棄土工程，一方面以每米20元至80元不等之價格向合法土資場購買不實收容證明，另一方面以每米600元至900元不等之價格，招攬清運車隊非法載運，以合法掩護非法，清運車隊再持不實土方來源證明文件及購土證明躲避稽查。

期間並透過土地仲介向地主及回填業者接洽傾倒回填棄土，仲介可獲取每車次500元至800元價金，回填業者則每車次可獲取1,500元至4,000元不等之價金，總計傾倒近萬輛車次，非法回填55處，現場並有人以協助看場，向回填業者收取每車次300元至1,700元之保護費，如有不從便派人攔車威脅，從事妨害自由及恐嚇取財等不法犯行。

檢方並向法院申請扣押共76部曳引車及挖土機等重型機具、不法所得以土方清運業者向建商申報的清運費用一立方米平均1000元計算，向法院聲請查扣追償犯罪所得2億3602萬餘元，其中業者已自動繳回價值合計4859萬餘元之現金及土地。全案經檢察官偵辦後，徹底刨除棄土產業一條龍之不法模式，予以一網打盡，全數提起公訴。