高虹安批卓政宏公然說謊！ 　爆這件事「進入司法後律師處理」

▲高虹安26日上午召開記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長高虹安今（26日）召開記者會，澄清自己並未違規兼職，也沒領科智企業薪水，她批評資策會執行長卓政宏公然在說謊，甚至資策會10月19日就已知情她未領科智薪水，卻至今不說明。對於資策會向台北地院提起「自訴」，控告高虹安違反《著作權法》，高則回應，她還沒收到自訴狀，待進入司法程序後，她的委任律師會全權處理。

高虹安26日上午10時在民眾黨中央黨部召開「高虹安回應資策會聲明記者會」，會中她強調自己沒有違規兼職，其資策會主管在她赴美派駐工作的第一個學期，就全都知情且同意，甚至主動關心她在美進修學位狀況。高虹安也批評卓政宏10月19日在國會答詢時公然說謊。



高虹安也爆料，卓政宏10月19日到國會答詢當天，資策會就致電科智企業，詢問她有無支領科智企業薪水，當時就得到「沒有」的訊息，但至今資策會仍要用影射方式告訴民眾，她可能有領科智薪水，來傷害曾在資策會努力工作的員工。

面對兼職疑雲，高虹安秀出一份2012年12月18日跟直屬主管工作進度的回報郵件，內文有關她在美派駐工作時，跟主管回報其工作狀況；另她也提到資策會官網，也曾以科智企業業務處長身分稱她。

高虹安表示，沒想到這樣努力十年的基層員工，卻因為一場選舉，要把她打到不當兼職，明明是承主管之命，認真完成主管交付工作，且主管都都知情，卻要在離職多年之後因選舉來抹黑，甚至揚言提告，希望現任卓政宏不要因政黨壓力、個人仕途，毀掉資策會當年創造、培育資通訊人才的苦心。

對於資策會向台北地院提起「自訴」，控告高虹安違反《著作權法》，高虹安回應，她還未收到自訴狀，但她已經委任律師全權處理，待收到自訴狀進入司法程序後，會展開相關後續行動。