「找不到黃珊珊的問題就打模糊仗」　她譏綠營出奧步猛打城博

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中陣營近來猛追無黨籍候選人黃珊珊擔任副市長時，斥資上億元舉辦城博會，並以拆分預算方式規避監督。對此，黃珊珊26日受訪表示，「他們找不到黃珊珊的問題，只好拿這些東西來魚目混珠」，台北市政府早就是一個法治的城市，相關預算程序都沒有問題，「所以他們現在只能用打模糊仗的奧步，非常不可取」。

▲黃珊珊出席「台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會」。（圖／記者陳家祥攝）



對於議員持續追打城博會手諭一事，黃珊珊說，今天早上臉書寫得很清楚，9月8日的時候跟市長還有美學辦公室一起參觀松菸的展覽，接下來就討論有關城市博覽會在台灣燈會的前置展要做哪些事。

接著在10月3日，有請台灣設計研究院到市長室做簡報，討論過後市長裁示就以城博會的方式來辦理，所以10月4日台北市早就已經事先討論開會、再寫公文。

黃珊珊說，台北市政府不會先用書一大堆公文再來做事，所以決定了以後就會以這樣的方式先跟機關來討論，因為動用二備金必需要有一個主政機關，所以市長裁示由她指示研考會來當主政機關，事情就這麼簡單，接下去就是按照所有法令規定。

「研考會主政，動用相關經費都經過專簽，這些公文全部都可查。」黃珊珊說，議員只公布手諭不公布公文，是刻意扭曲，相關經費預算動用部分都由市府來做說明。

至於民進黨一連多日召開記者會，是否要操作棄保？黃珊珊說，「我覺得是他們找不到黃珊珊的問題，只好拿這些東西來魚目混珠」，很清楚，台北市政府早就是一個法治的城市，所有的公務員都會依法行政，所以相關預算程序都沒有問題，「所以他們現在只能用打模糊仗的奧步，我覺得非常不可取」。

媒體追問，議員提出政風報告，指出手諭是妳交辦，不到100字就花上億？黃珊珊說，這是有前因後果，早上已經說明了；她質疑，議員上一次也打了很奇怪的事情，說她去菜市場87次，後來反而證明她是一個很認真勤政的副市長，「這件事情台北市一樣，我寫的字條我負責，這種字調已經寫了幾百張，包括在疫情期間我每天都要下幾十個字條」。