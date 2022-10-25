色運將下藥性侵韓女案　判7年4月定讞服刑4年餘獲准假釋

▲下藥性侵韓籍女客的詹侑儒，即將出獄。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

計程車司機詹侑儒（45歲），2017年間對2名韓籍女乘客下藥，並性侵其中1人。事後韓國被害人透過朋友在網路上發文，報警處理，逮捕詹男。詹男2018年4月間判刑7年4月定讞，發監執行。而他在獄中表現良好，日前獲准假釋，將於近日離開監獄。

本案發生於2017年1月初，有韓國網友在網路發文，指稱3名韓國女大生結伴來我國遊玩，包下詹男駕駛的計程車，其中2人喝下詹男提供的飲料後就陷入昏迷，另1人機警未喝。由於近年來日韓遊客來台旅遊數增加，PO文出現後引發喧然大波，檢警單位循線逮捕詹男，並聲押獲准。

檢方查出詹男曾患精神疾病，從醫院領取含有FM2成分的安眠藥，趁著載3韓女至九份、金瓜石等地旅遊的機會。在金瓜石黃金博物館停車場內等待時，以打火機將安眠藥磨碎，摻入乳酸飲料中，3女返車後拿給她們喝，其中2女不疑有他喝下。到了晚間，詹男開車抵達士林夜市後，清醒的女子因叫不醒另外2女，只好獨自下車逛夜市，詹男隨後竟把2女載往偏僻處，以手指性侵其中1女得逞。檢方對他提起公訴，並求處15年重刑。

一審法院審理後，將詹男判刑11年。不過案件上訴第二審，高等法院審理後，認為詹男確實手指性侵其中1名被害人，這部分構成刑法利用大眾交通工具、並以藥劑犯之的「加重強制性交罪」，本罪為7年以上有期徒刑，因此這部分判刑7年4月。至於一審認定有罪的欺瞞施用三級毒品罪，高院認為詹男下藥時，自己也不清楚到底下的為何種藥物，這部分主觀犯意不成立，因此無罪。全案再上訴，最高法院於2018年4月間駁回上訴定讞，詹男於2018年5月4日發監執行。

詹男在獄中服刑近4年半，於今年10月13日獲准假釋，並交付保護管束，高等檢察署因此聲請高等法院裁定。高院日前作出裁定，認為根據矯正署治療結果，詹男治療已具成效，且鑑定、評估再犯危險有顯至降低，綜合評估包含暴力危險評估成為低危險、再犯可能性評估為低危險，因此高院准許假釋並交付保護管束。本案可抗告。