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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

永然法律基金會開放法律系清寒學子獎助學金申請

▲▼獄政人權影音專訪--李永然律師。李永然 （圖／記者季相儒攝）

▲李永然律師設立「永然法律基金會法律獎助學金」，供全國各大學法律系家境清寒的優秀學子申請。（圖／資料照）

記者王淑君／台北報導

永然聯合法律事務所所長李永然律師自幼苦學出身，秉持努力不懈的精神，在律師界執業四十多年，成為家喻戶曉的知名律師，他深切了解到「教育」能夠翻轉人的一生，在民國100年成立「財團法人永然法律基金會」後，便積極推展法治教育向下紮根，每年舉辦「永然高中法律生活營」，希望建立高中學子正確的法治觀念，並協助其了解自身性向，為將來進入「大學法律系」就讀做準備，為國家社會培育出優秀的法律人才。

此外，李永然律師也接觸過許多家境困難的學生，心疼他們在努力讀書之餘，還要花費心思去打工或貸款來籌措學費和生活費，於是從民國107學年度起，設立「永然法律基金會法律獎助學金」，供全國各大學法律系家境清寒的優秀學子申請，提供他們在經濟上的支助。

李永然董事長表示：「新冠肺炎疫情至今已經三年了，許多公司行號都受到很大的影響，失業或減薪的情況時有所聞，加上近年來通貨膨脹嚴重、物價飛漲，對於清寒家庭而言，無異是雪上加霜。看著申請獎助學金的信件數量愈來愈多，讀了這群學子們的自傳，沉重的課業加上生活的重擔真的讓人很不捨。而我們能做的，就是儘量提供他們生活上的資助，讓他們能減輕稍許的經濟負擔。雖然提供的名額有限，但也希望藉此抛磚引玉，期盼社會上有力之士大家一同出錢出力，為這群弱勢家庭的孩子伸出溫暖的手，讓他們能夠有更多的時間好好讀書，增加自己的學識，成為未來社會的棟樑。」

111學年度第一學期的「永然法律基金會法律獎助學金」現已開放申請至111年10月31日截止，凡是國內大學法律系在校學生，前一學期學業成績平均七十分以上、操行成績平均八十分以上，無不及格科目，且為鄉鎮區公所或縣市政府列冊之中低收入戶子女，均可申請。正取名額6名，每名新臺幣一萬元，另增加鼓勵獎5名，每名新臺幣5千元。詳細內容及規定，可參考永然法律基金會獎助學金申請活動網頁，歡迎符合條件的同學前來申請。

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