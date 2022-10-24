馬國女大生同學錐心喊：火來了快跑　弟泛淚捧骨灰明帶姊回家

記者黃宥寧、黃彥傑／台北報導

「相當心痛鼻酸！」24歲馬來西亞籍蔡姓女大生遭陳柏諺殺害，魂斷異鄉，家屬24日下午於第二殯儀館舉辦告別式，蔡女生前人緣極佳，同學、朋友們齊聚送其最後一程，棺木被送進火化前，眾人痛心哭喊：「火來了！快跑！」場面哀戚；礙於華人傳統「白髮人不送黑髮人」全程由蔡女胞弟捧牌位，其父母未陪同火化，讓人心疼難過。

▲24歲馬來西亞籍蔡姓女大生遭陳男掐斃，魂斷異鄉，家屬24日舉辦入殮儀式將遺體進行火化，場面相當哀戚。（圖／記者黃彥傑攝）

蔡女家屬今舉行告別式，不少同學、好友紛紛到場，要送她最後一程，蔡父也特地寫了一封信，想跟全台灣的社會大眾說：「我們清楚再多公道，也換不回寶貝女兒的生命，我們很想要爭取公平正義，想要討一份公道，不要再有一對傷心的父母，不要有悲劇發生，這個世界是有更多的愛。」

蔡父更對著心肝寶貝遺照說：「寶貝女兒對不起，爸爸、媽媽、弟弟沒有保護好妳，但是妳知道我們有多麼愛妳，記得爸爸媽媽給妳的教育，相信這世界是那麼善良美好，現在妳放下一切，帶著大家的愛，到天堂去生活」。

▼24歲馬來西亞蔡姓女大生魂斷異鄉，生前人緣極佳的她，同學朋友們齊聚殯儀館送其最後一程，場面十分哀戚。 （圖／記者黃彥傑攝）

按白髮人不送黑髮人習俗，入殮告別式結束後，蔡女父母於靈堂休息，蔡女遺體則是由同學、朋友們陪同進行火化，棺木被送進火化前，大家慟喊：「火來了！快跑！」場面相當鼻酸。

蔡女遺體16日由法醫解剖，解剖報告含血液、藥物等化驗報告，法醫研究所也以最速件送地檢署，蔡女為窒息死亡，頸部有骨折及藥物反應，詳細鑑定報告預計要1個月才能出爐。

蔡女遺體火化後，由弟弟捧著她的牌位和骨灰離開火化場，家屬明天將將帶著「愛女」搭機返回馬來西亞，檢警也將持續比對凶嫌陳柏諺的手機資料，釐清2人真正交往情形及犯案手法等。