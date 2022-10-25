【廣編】統一大補帖冠名合作「大稻埕潮補冬」快閃吧　特約店家消費滿額限量兌換

▲統一大補帖在「大稻埕潮補冬」快閃吧合作中推出的二款創意麵點套餐，左為麻油麵線什錦燒搭黑金麻油雞湯組合，右為烏魚子鴨油拌麵搭海派當歸蒸蛋組合。

圖、文／統一提供

今年冬天冷得早，不管老少都需要進補暖暖身體。台北迪化商圈發展促進會在立冬前夕，透過臺北市商業處補助計畫及統一大補帖冠名合作，於永樂廣場推出「大稻埕潮補冬」快閃吧。活動跨界合作推出限量潮補冬神農香噴霧酒精、期間限定特調及甜點盒，顛覆讓補冬只有湯湯水的印象。國內第一支「補系」生活麵，統一企業「大補帖」精選數種補膳食材搭配一毫米勁彈細麵、醇厚層次湯頭以及48小時精粹酒香珍味，重現傳承千年的藥膳料理文化，本次透過商圈媒合餐飲品牌「胭脂食品社」，推出大補帖創意麵點套餐，使用統一大補帖獨特的細麵，融入大稻埕漢藥南北貨文化例如枸杞、黑蒜、鹿茸菇、麻油腐乳沙拉醬等，碰撞出不一樣的暖冬麵點，也讓更多人知道大補帖湯濃、麵滑、酒香飄的好味道。

活動期間自即日起至10/30，只要在活動特約店家消費滿300元及600元，即可憑特約店家消費發票/收據，於10/29、10/30，每日13：00～19：00到永樂廣場大稻埕潮補冬服務台兌換消費滿額禮，每日限量，換完為止。於現場形象牆拍照打卡還可獲得限量大補帖碗麵一份。現場民眾在潮補冬活動，與大補帖產品在現場形象牆合照打卡，即可獲得限量「大補帖」，神級好湯大補帖在7-ELEVEN、康是美及家樂福，各通路強力販售中。活動詳情請見「大稻埕本草俱樂部/台北迪化商圈發展促進會」粉絲專頁https://www.facebook.com/DihuaHerbalStreet/。