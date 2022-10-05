消費記住4口訣！美麗包裝拆開後成垃圾　減少層層包裹愛地球

▲花蓮縣環保局辦理「限制產品過度包裝法規宣導說明會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為輔導花蓮縣轄內業者改善過度包裝的問題，花蓮縣環境保護局3日於一樓會議室辦理「限制產品過度包裝法規宣導說明會」，並邀請轄內約100家甜點麵包店及名產店業者共同參與，呼籲業者減少包裝產品，也提醒民眾減少使用塑膠袋，落實聰明消費愛地球。

每逢佳節時期民眾往往會採購禮品、禮盒贈送親朋好友，商品包裝的精緻是行銷上很重要的一環，但儘管大家為了包裝費盡心思，拆開後的那些美麗包裝卻在一瞬間成為垃圾，過度包裝往往是世上最主要的廢棄物來源之一。

▲邀請約100家甜點麵包店及名產店業者共同參與，呼籲業者減少包裝產品。

依據資源回收再利用法第十三條及第十四條及限制產品過度包裝法規，舉凡糕餅（及其他性質相類似者）、化妝品、酒類、加工食品等禮盒及電腦程式著作光碟，皆受限制產品過度包裝法規規範。建議民眾避免挑選過度包裝產品，謹記「層層包裝沒必要，多餘襯墊可拿掉，禮盒實在最重要，過度包裝我不要」的口訣挑選禮盒，同時也不要忘記，選購禮盒時，如外包裝已附有提把，就可減少塑膠袋的使用。

環保局表示，為響應聯合國永續發展指標中第12項「責任消費與生產」，透過減量以減少廢棄物產生，邀請專業講師分享經驗，相關業者為避免觸法想瞭解相關法律規定也可自行進行限制產品過度包裝線上試算（https://hwms.epa.gov.tw/dispPageBox/pubweb/pubwebCP.aspx?ddsPageID=CALPACK&） ，如有任何相關問題，亦可撥打花蓮環保局諮詢電話（03）8237575轉分機2320。