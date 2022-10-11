好市多掏黑卡買家電　「消費150萬」回饋3萬元！內行點1限制難用

▲原PO秀出黑鑽卡回饋金哦。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）受到許多人喜愛，若成為黑鑽卡會員，原則上消費即可獲得2%回饋，一名網友就表示，因為買家電的關係，使用黑鑽卡購物，獲得3萬元的回饋金，貼文曝光，網友計算出原PO消費的金額，若以2%計算的話，等於消費了150萬元，且回饋金需1次消費完，也讓網友好奇，「3萬元要買什麼？」

該名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，由於今年大量添購家電，並使用黑鑽卡，獲得了3萬元的回饋金，由於回饋金有限制，一次得全部花完。她也貼出個人黑鑽卡的頁面，「這年因為買了電器們 …因此加入三萬俱樂部…」可以看到上面寫著，「您目前已核發的回饋金$30,000」。

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貼文一出，有網友計算出，以黑鑽卡2%的回饋金計算，等於原PO消費了150萬元，「好驚人的回饋金」、「別人的一年消費是我打工仔好幾年的收入」、「小弟覺得有可能是代購的機會比較高，或是買黃金」、「我羨慕的不是那3萬，而是花掉的150萬元啊」、「然怪人家都說台灣有錢人還是很多」。

▲網友們驚呼連連。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

另外，也有網友指出，回饋金有規定需要一次消費完，不能分次使用，「一次要花3萬買東西蠻傷腦筋的」、「好市多隨便就幾千，3萬不是那邊拿一拿，這邊拿一拿就3萬了」、「Costco有賣金條，單筆3萬根本不是問題」、「可以買一支iPhone拿去換現金了」、「做代購可以的」。

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