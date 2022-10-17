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花蓮傳統市場聯合促銷落幕　發出2萬5千張刮刮卡消費金額350萬

▲▼公有零售市場舉辦聯合促銷活動圓滿落幕，市長魏嘉賢出席中華市場舉辦的閉幕活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

公有零售市場舉辦聯合促銷活動圓滿落幕，市長魏嘉賢出席中華市場舉辦的閉幕活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮為期28天的「市市有斤喜，刮刮好元氣」公有市場聯合促銷活動已落幕，總計有316攤的業者共襄盛舉，消費商品總重一台斤可兌換一張刮刮卡，活動期間發出2萬5千張刮刮卡，消費金額約350萬元。市長魏嘉賢在閉幕活動感謝攤商配合及消費者的支持。

▲▼公有零售市場舉辦聯合促銷活動圓滿落幕，市長魏嘉賢出席中華市場舉辦的閉幕活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

閉幕活動由瑪大藝術恆舞集帶來活力十足的原住民舞蹈，炒熱現場氣氛。

　「市市有斤喜，刮刮好元氣」花蓮市公有零售市場舉辦聯合促銷活動上個月在各市場輪流舉辦，活動在10月13日圓滿結束。魏嘉賢偕同主任秘書翁美華與市場所長邱信當然天都出席在中華市場舉辦的閉幕活動。

▲▼公有零售市場舉辦聯合促銷活動圓滿落幕，市長魏嘉賢出席中華市場舉辦的閉幕活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼閉幕活動摸彩，提供總計超過百項的獎品。

閉幕活動由瑪大藝術恆舞集帶來活力十足的原住民舞蹈，炒熱現場氣氛。活動現場也推出市場大富翁，邀請魏市長和多位代表，以及市場自治會主委等多人示範，藉此讓大家認識中華市場的攤位名稱以及販賣的內容，鄭元漳也與多位攤商提供商品，做為市場大富翁的奬項。

▲▼公有零售市場舉辦聯合促銷活動圓滿落幕，市長魏嘉賢出席中華市場舉辦的閉幕活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢表示，傳統市場是民眾每天採買食材的地方，市場裡販賣的生鮮百貨通常都是直接從產地行銷到市場，消費者可以看得到也摸得到農產品及生鮮食品的品質。最重要的是傳統市場保有市場的活力，以及攤商與消費者之間互動的人情味。

魏嘉賢特別提到，日前偕同邱所長到日本沖繩縣的第一牧志公設市場考察，這個市場在當地是相當重要的採買中心，因此希望花蓮市公有零售市場也能夠逐步朝向乾淨明亮的環境空間來改善，成為消費者的生活中心。

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