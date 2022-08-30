大補帖「隱藏版」吃法　夏天也可以輕鬆進補！

▲大補帖隱藏版吃法引發網友討論。（圖／網友授權提供請勿翻攝，下同）



消費中心／綜合報導

你都習慣怎麼吃麵？就像吃日式拉麵有人習慣先吃完麵再喝湯，也有人堅持要一口湯、一口麵的完美比例。最近泡麵也出現類似的討論，有網友靈機一動將大補帖湯麵做成乾拌麵的隱藏版吃法，引發眾人熱議，有人認為湯麵才是王道，也有人覺得湯麵分開，做成乾麵吃更對味。

▲夏天太熱也可以把湯麵做成乾麵吃法。

過去普遍認為只有冬天才需要進補，其實夏天也可以找方法補充身體能量。最近有網友分享，老婆嫌湯麵太熱，靈機一動把大補帖做成拌麵，夏天就可以清清爽爽的吃到美味拌麵，補湯可視個人喜好或放涼再喝。引發網友熱議：「最近真的不想吃湯麵」、「告白大補帖的麵真的很Q」「偶爾吃一下還是不錯的」、「怎麼可以不喝湯！湯才是靈魂！」、「不要再把湯麵做成乾麵了！是邪教」原po也幽默回應：不管邪不邪教，老婆開心就是上天堂。

▲湯麵吃法或乾麵吃法都有人支持。（圖／翻攝自網路）

台灣人熟悉的大補帖品牌，其實自1991年推出，以現代技術重現補膳文化的精隨，讓忙碌的上班族或學生族群，不必費時燉煮也能輕鬆享用一碗蘊含食補精華的美味麵食，滋潤身心，吃飽喝足後獲得藥膳補湯的滿滿能量，重新迎向生活的挑戰。也因此，經常成為隱藏版、心中「神級泡麵」排行榜中，熱烈討論的產品。

▲大補帖是許多人心中的隱藏版神級泡麵。

令網友好奇的大補帖乾麵版作法很簡單，打開包裝後依喜好適量倒入調味粉包與油包，並加500cc熱水，讓細麵與肉塊泡開，將湯倒進另一個碗中，稍後再享用，僅留一點湯汁與細麵均勻攪拌，也可依個人喜好放入其他佐料；再依個人口味增減酒香包，或慢慢滴入湯中，增加湯頭韻味。

▲大補帖做成乾拌麵後可依照個人喜好添加米酒，香氣升級。

▲湯品可以稍後獨享也能搭配其他佐料。

許多人會把一般做成乾麵後的湯直接倒掉不吃，但是大補帖的湯可是整碗麵的靈魂之一，好喝的湯可以和朋友、家人或另一半分享，或者一口湯一口麵，拌麵配神湯，再搭配酌量添加米酒找出自己最愛的口感，甚至可以直接拿湯來二創作料理，像是煮麻油雞水餃、麻油燙青菜、麻油下水湯…等，發揮創意人人都能化身料理小天才。

大補帖麵體採用細麵更容易沾附湯汁，搭配藥膳湯頭與米酒香，是許多人吃過就忘不了的好滋味，如今透過一麵兩吃的新方式，讓人有更多創意的吃法，即使夏天也能輕鬆進補。