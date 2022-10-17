花蓮購物馬拉松開跑！5業者先暖身　消費滿200抽OSIM按摩椅

▲「購物馬拉松Ⅱ 花蓮觀光好輕鬆」活動在遠東百貨花蓮店舉辦記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「購物馬拉松Ⅱ 花蓮觀光好輕鬆」系列活動開跑！為刺激買氣及搭配「2022 花蓮太平洋縱谷馬拉松」賽事，花蓮5家業者從即日起至26日推出限定專屬優惠，為「購物馬拉松」活動暖身。19日起主題活動正式開跑，將祭出好獎雙重送，登錄消費發票先送小禮品再領摸彩券抽大獎，只要在花蓮市單筆消費滿200元完成登錄者，就有機會抽中市價3萬元的OSIM按摩椅。

花蓮市長魏嘉賢表示，今年搭配「2022 花蓮太平洋縱谷馬拉松」賽事期間推出商圈觀光活動，結合好吃、好玩又好康，還能抽大獎的活動，同時帶給遊客更貼心的逛街配套措施，希望來自各地參加的民眾，可以留在花蓮市消費，更希望可以促使本地民眾多多消費，增進買氣，歡迎所有好朋友來採買，絕對很超值，買越多，抽到大獎機率越多。

「購物馬拉松」好獎雙重送活動參加門檻低且贈品豐富，只要憑9月28至10月26日期間在花蓮市單筆消費滿200元，憑發票即可獲得參加購物滿額禮品兌換，有造型矽膠隔熱杯墊、掛式擦手巾、乾洗手液、可愛動物摺疊環保購物袋等數款實用小禮品，讓民眾馬上帶回家。

▲花蓮市長魏嘉賢表示，結合好吃、好玩又好康，還能抽大獎，希望來自各地的民眾，可以留在花蓮市消費。

10月28日晚間以摸彩方式抽出幸運得主，獎項祭出OSIM音樂花瓣椅（按摩椅）、tokuyo鋁合金全摺疊智跑機、GoPro運動攝影機、VOTO氣炸烤箱、Dyson吹風機、Garmin智慧腕錶等多項大獎，還有遠東百貨花蓮店特別提供一萬元百貨商品券。

花蓮市業者於10月12日至26日期間，推出專屬限定的好食好宿優惠，包括有阿美麻糬、德利豆乾、東豐拾穗農場、麗格休閒飯店、麗軒國際飯店等都有提供限期優惠，就是要讓旅客買得盡興、玩得開心、住得舒服。

10月19日起在舊鐵道行人徒步區、中華路大禹街口廣場及遠東百貨花蓮店一樓等三處，設置活動服務處，民眾可以就近拿消費憑證登錄領取摸彩券，還能兌換滿額小禮物。詳細活動辦法可上花蓮市公所網站、臉書，及花蓮市文化觀光資訊網https://reurl.cc/rRydDE查詢

