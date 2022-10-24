奇了！淡水警巡邏中為民服務…菜園內「拔」出一隻黑狗

記者戴上容／新北報導

「有一隻狗卡在我田裡！」路旁的老婦人20日下午猛向巡邏鄭員鄭詠仁招手，鄭詠仁連忙停下詢問發生了何事？隨著婦人到田裡查看後，鄭員看傻了眼，原來是有隻黑色米克斯掉進田裡，卡在爛泥巴中動彈不得，鄭員一連說了好幾次「怎麼辦？」之後順利將牠救出，晚間恰巧有民眾在臉書尋找愛犬，這隻迷途的黑色米克斯幸運回到了主人懷抱。

▲ 淡水警在菜園「拔」出一隻狗 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

老婦人說道，田地裡有一隻米克斯犬卡在坑裡，而且已經是當天的第二回，早上才拜託一位路人把狗狗拉出來，豈料下午又發現牠竟然再次掉進田間的深坑裡，渾身沾滿了爛泥巴動彈不得，害怕得渾身發抖，老婦人稱狗是後腿受了傷，無法脫困，她也無力將狗狗拉起，於是走到路旁想找人幫忙，正好看見巡邏經過的鄭員，趕緊攔車請鄭員幫忙想想辦法。

鄭員看著可憐兮兮的狗狗也不知從何下手，怕牠受傷需要儘速醫治，又怕被牠誤認為壞人咬傷，聯絡動保處卻又需要一小時才能抵達，於是只能慢慢接觸狗狗，摸牠的頭安撫牠的情緒，狗狗彷彿也感受到鄭員的善意，不吠叫也不攻擊，在鄭員緩緩試著將牠拉起時也一同發力自救。

終於，脫困的狗狗和鄭員都氣喘吁吁，鄭員顧不上自己手、腳上全都沾滿了爛泥巴，先載牠回到派出所，所內的女警看見狗狗直呼可愛又可憐，還自掏腰包買了狗罐頭給牠填飽肚子，並請動保處協助將牠送往獸醫院治療傷勢。當天晚間淡水地方社團有民眾貼文在找走失的愛犬，比對相片赫然發現就是這隻倒楣的狗狗，鄭員連忙通知飼主和動保處聯繫，幫助狗狗平安回家。

▲民眾在臉書找狗（圖／翻攝自臉書）

警員鄭詠仁表示，看見狗狗卡在坑裡時真不知道該怎麼辦才好，怕伸手救牠反而被咬，不敢貿然上手拉扯，卻又覺得狗狗太可憐了沒辦法袖手旁觀，幸好最後成功將牠救起還找到狗狗的主人，很替牠感到開心。

▲淡水警在菜園「拔」出一隻狗 。（圖／記者戴上容翻攝）