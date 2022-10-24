胡錦濤翻閱文件疑為導火線　外媒拍到他離席前「關鍵畫面」

▲中共二十大閉幕會議上，胡錦濤中途被護送離席。有外媒發布14張照片，整起事件導火線疑與桌上的紅色封面文件有關。（圖／達志／美聯社）

文／中央社台北24日電

中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」成謎，西班牙媒體發布更多細節，導火線疑似胡錦濤欲翻閱桌上文件但被全國人大委員長栗戰書阻止並搶走，有網友推論恐為阻止胡對文件內容發言。

中共第20次全國代表大會22日閉幕式，坐在中共總書記習近平左側的胡錦濤，疑似非自願被工作人員攙扶提前出場。他在過程中面露不悅，多次抗拒，離開前還向習唸了兩句，並拍了李克強的肩頭。

胡錦濤究竟因何事被帶離會場，已成為國際媒體熱議話題，西班牙ABC報最新公布更多細節，其記者拍攝到胡被離場前更早且更完整的14張相片顯示，似乎導火線與20大相關文件有關。

相片顯示，胡錦濤未戴眼鏡一開始正在動前方桌上的一個文件夾，坐在一旁的栗戰書轉身伸手欲阻止胡，但胡無意停止，栗戰書隨即左手壓住文件夾，右手則握住胡的左手，此時習近平微微轉身，向遠方召喚一名工作人員，工作人員一到習下達命令，工作人員食指指向胡錦濤，習的命令已經很明顯，同時間栗戰書把胡要翻的文件夾拿走，且雙手不忘壓住文件。

隨後第二名較年輕的工作人員趕到，雙手輕扶胡的同時習近平再度下達命令，此時胡眼光略朝習的方向似乎也在聽習給什麼命令，之後工作人員告訴胡必須要離開了並開始扶他起身，此時原先第一位工作人員回到現場加入帶離胡的任務，但胡錦濤第一時間抗拒，並不可置信地看著習近平，但習近平冷坐看著胡的被拉離位置，沒屈服胡留下的請求，之後就是全世界看到的影像，胡被攙扶著提前出場。

相片另特別點出，胡錦濤在抗拒被帶離時，栗戰書一度想起身為他說情，但旁邊的政治局常委王滬寧拉著栗的衣服，要栗別多事。

旅美的中國科普作家方舟子今天在推特（Twitter）發文指出，胡錦濤想翻看的文件夾裡是中央委員候選人名單。

方舟子說，屬於胡錦濤派系的李克強、溫家寶、汪洋、胡春華個個面無表情直視前方，似乎早知會發生這樣的事。李克強聽到整個過程也沒轉頭，只在胡走過拍他肩膀時才點點頭。這種淡漠表現怎麼可能是因為健康原因？只有栗戰書坐立不安直擦汗，或者覺得自己惹禍或者是為人厚道。

而有網友留言表示，栗戰書將胡錦濤的文件夾交給工作人員剛好文件露出，相片放大後顯示文件似乎是總監票人，點票人的名單。

有網友推論，從胡錦濤行動觀察，不知當時是否想要特別關注某些文件，以及可能想要針對相關文件名單表達個人意見，習近平及親信為阻止胡對文件內容發言才強勢令胡離開，但這些都僅只揣測。

ABC報則表示，中共20大會議，習近平加冕成為紅色皇帝，是毛澤東以來最有權勢的領導人，除了批准習近平推動的黨章修正案外，這次秘密會議還留下了一個值得談論的歷史時刻，即前任領導人胡錦濤被迫下台。

►胡錦濤20大離席恐非自願 法新社曝4大說法：習近平容不下江、胡派

►胡錦濤「被離場」獨子胡海峰慘了！ 網揪2關鍵：已被習近平冷凍

►習近平野心大增！專家：台海恐爆現代史上最慘烈戰爭 每天千人亡

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》