英將迎首位印度裔首相！「超級菁英」背景曝　保守黨視為經濟救星

英國前首相強生24日宣布退出保守黨黨魁選舉,為對手前財長蘇納克(Rishi Sunak)掃清道路,讓他有望成為英國首位印度裔首相。如今,蘇納克拜相之路唯一的競爭對手僅剩下下議院領袖莫丹特(Penny Mordaunt),然而截至目前為止,支持莫丹特提名競選的保守黨議員只有不到30人,代表至今已獲得144位議員支持的蘇納克幾乎確定成為下一任英國首相。

綜合外媒報導,現年42歲的蘇納克,1980年生於英國南安普敦(Southampton)地區一個印度裔家庭。他自小家庭環境優越,母親是藥劑師,父親則是英國國民保健署(NHS)的家庭醫師(GP)。蘇納克從著名貴族學校溫切斯特公學(Winchester College)畢業後,考入牛津大學修讀政治、哲學和經濟學(PPE)學位,並在2004年前往史丹佛大學攻讀工商管理碩士學位。

在那裡,他認識了印度IT巨頭印福思科技公司(Infosys)共同創辦人、千萬富翁納拉雅納(Narayana Murthy)的女兒阿克莎塔(Akshata Murthy),並與對方結婚。福布斯2022年數據顯示,娶了印度富豪女兒的蘇納克,目前的身家已高達36億美元(約新台幣1163億元),也是英國第222位最富有人士。

儘管岳家十分有錢,但蘇納克自己也富有「金頭腦」。過去曾在高盛集團(Goldman Sachs)擔任分析師的他,是強生推動脫歐行動的重要支持者,因此強生在2020年任命他出任財政大臣。當時,英國正在對抗疫情帶來的經濟低迷,於是蘇納克祭出一系列經濟刺激和抒困計劃,扶持了英國經濟,使英國得以保持近幾十年來的最低失業率,也讓蘇納克政治聲望大增。

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK