馬國女大生追思會　父悲吐心聲：犯人可教化，有實際做到教化嗎？

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

馬來西亞籍蔡姓女大生(24歲)到台灣求學，卻不幸遭陳姓男網友(30歲)殺害，陳屍士林租屋處，家屬忍著悲痛情緒，搭機抵台處理愛女後事。今(24日)是蔡女告別式，父親也寫了一封給台灣社會大眾的信：「犯人的性命扶不回受害者的生命，但是可教化真的有實際做到教化嗎？」





▲馬國女大生告別式。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

蔡女家屬今天舉行告別式，不少同學、好友紛紛到場，要送她最後一程，蔡父也特地寫了一封信，想跟全台灣的社會大眾說，「我們清楚再多公道，也扶不回寶貝女兒的生命，我們很想要爭取公平正義，想要討一份公道，不要再有一對傷心的父母，不要有悲劇發生，這個世界是有更多的愛。」

最後，蔡父沉痛表示，「犯人的性命扶不回受害者的生命，但是可教化真的有實際做到教化嗎？真的因為犯人教化後，而悲劇不再發生嗎？我想這才是社會大眾所關注的。」

待告別式結束後，預計稍後蔡女將火化，骨灰將交給雙親，於明日搭機返回馬來西亞。

根據警方調查，陳嫌與蔡女透過IG認識，陳嫌供稱，蔡女與他交往短短5天就狂花他10萬元，令他心生不滿，13日上午雙方為此爆發爭執，當時陳嫌盛怒之下「想嚇嚇她」，不料卻錯手殺害蔡女。

▲同學、好友皆到場要送蔡女最後一程。