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以運動翻轉教育和生命　世展會台南籃球隊開訓！

▲世展會啟動「籃海計畫」組建籃球隊，台南籃球隊正式開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲世展會啟動「籃海計畫」組建籃球隊，台南籃球隊正式開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助熱愛籃球的弱勢青少年朝夢想前進，台灣世界展望會啟動「籃海計畫」組建籃球隊，引進專業訓練資源「EMPOWER引爆運動訓練」、結合在地資源，打造青少年共學成長團體，讓青少年提升球技之餘，在課業、人格發展、團隊合作等方面能持續進步，20位籃球員期待未來能夠一起在球場上砥礪精進。

這群孩子中，有17名國中生、3名高中生，對籃球運動都抱有高度興趣及熱忱，雖然來自不同學校，但都期盼在每月兩次的訓練課程中增進球技、學習團隊合作，未來在展望會舉辦的交流賽事中發光發熱。

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高二的小強(化名)與國二的小翔(化名)是兄弟，都是在學校體育課中接觸籃球而產生興趣，在社工員的邀約後加入「籃海計畫」，小強期許自己的球技能夠更進步、提高投籃命中率，期待能夠在比賽中為球隊得分，小翔則是希望自己能夠全方位學習、和團隊一起進步！

▲世展會啟動「籃海計畫」組建籃球隊，台南籃球隊正式開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

小倫(化名)和小強同樣是高二學生，雖然有課業壓力，但他一點都不擔心，因為他非常熱愛籃球，一想到有教學資源、有同儕團隊一起練習就十分雀躍，他期待和團隊一起成長，也和社工員約定絕對不會放棄！

教練為了解每位球員的狀況，隨即進行第一次的測驗及訓練課程，一起在球場上揮汗練習基本動作，球員們都非常開心能夠加入籃球隊、認識新朋友，也很期待以後的每次訓練及交流活動。球員們的認真表現讓教練很感動，教練勉勵球員不管遇到任何困難和挑戰，都要保持積極樂觀的態度去解決問題，不要放棄任何可能。

▲世展會啟動「籃海計畫」組建籃球隊，台南籃球隊正式開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許多經濟弱勢的青少年受到家境限制，往往還需要打工支持家計，無法負擔個人學習、訓練或購買運動用品的經費，同時也缺少了發展潛能、追逐夢想的機會。台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長表示：「『籃海計畫』提供了喜愛籃球的青少年一個發展的舞台，磨練球技、建立自信、學習團隊合作，希望鼓勵青少年們多元發展，透過運動翻轉生命！」

林惠君區處長邀請民眾一起作隊，成為青少年的最佳隊友，支持青少年發展籃球夢想，無論是在球場還是在人生賽場，都能成為自己生命的MVP！捐款專線：(06)208-0378。

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