只剩確診者不能投票　王必勝：染疫隔離7天會再研擬縮短

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心放寬確診隔離措施，11/7起居家隔離將走入歷史，確診者接觸者一律改為「0+7」自主防疫。隨著九合一大選倒數，民眾也關心確診者是否有望投票？指揮中心指揮官王必勝表示，已請專家研擬縮短措施，隔離天數從2天到5天都有人討論，會請專家就公衛層面和感染管制層面深度思考後再研議。

▲10/24中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今（24）日公布11/7起放寬確診者隔離措施，居家照護者隔離滿7天後，快篩陰性可解除自主健康管理，亦即過往的「7+7」後7天可視情況縮短；另外，同住接觸者過去依照打滿3劑與否採「0+7」或「3+4」居家隔離，11/7起一律改為「0+7自主防疫」，以最後接觸日為第0天，隔日為自主防疫第一天。

王必勝補充，11/7起居家隔離「走入歷史」，確診者接觸者0+7自主防疫地點，以符合1人1室為原則，需有獨立衛浴，且應盡量避免接觸65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫低下者等高風險對象，有症狀也要在家休息，並以家用快篩試劑進行快篩，也禁止前往醫院探病、陪病，建議後延後非急迫需求之醫療或檢查。

此外，外出時也須持2日內快篩陰性結果，外出、上班、上學期間全程配戴口罩，有飲食需求可暫時取下，但須於用餐完畢立即佩戴。有用餐需要者，得於安廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位後應立即佩戴口罩。