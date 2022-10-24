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新北藝術滿城香登場　5校演出39場舞台劇「邀偏鄉生一起看戲」

▲表演主題結合網路、品德、疫情、環境等議題，透過生動演出，傳達正確觀念與知識。（圖／新北市教育局提供）

▲表演主題結合網路、品德、疫情、環境等議題，透過生動演出，傳達正確觀念與知識。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市111年藝術滿城香活動登場，即日起至12月，總計有南強工商、台灣戲曲學院、樹人家商、黎明技術學院、莊敬工家等5校，帶來39場舞台劇演出，邀請新北市國小四年級學生線上觀賞，或到新北市政府、國立戲曲學院木柵校區實體看戲。

5所學校結合網路、品德、疫情、環境等議題，透過生動演出，傳達正確觀念與知識，像是南強工商的《魔法童話鎮》，以童話人物彼得潘，教孩子3C成癮對生活的不良影響及網路詐騙的危險；樹人家商《新魔法故事秀》帶學生進入魔法世界參加生日舞會，學習用愛化解誤會；黎明技術學院《溫妮公主》告訴孩子真正的美不是穿著昂貴或漂亮，而是具備愛心及智慧；台灣戲曲學院《20 虎村》藉疫情肆虐，教孩童注意環境衛生。

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新北教育局長張明文表示，藝術滿城香已邁入第13年，不僅提供國小學童接觸戲劇的體驗，也為表演藝術專長的青年學生打造優質展演舞台，除了實體觀賞外，線上場次則有莊敬工家的《三Ｑ偵探團之消失了？我的歡樂園》及台灣戲曲學院的《救獅武松》。

今年除了小四學生外，也開放偏鄉國小全校學生一起看戲。金山區三和國小校長陳紹賓說，學校位處偏鄉，學生少有機會接觸舞台劇，能有機會帶全校師生一起看戲，對孩子將帶來好的文化刺激。該校六年級學生簡珝倫說，表演融入流行時事，貼近生活，很開心有觀賞表演的機會。

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