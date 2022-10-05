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新北圓夢基金助攻　單親新住民之女如願考取台科大建築系

▲來自新住民單親家庭的楊子璇，母親獨力扶養又罹癌，靠著圓夢基金如願考取台科大建築系。（圖／新北市教育局提供）

▲來自新住民單親家庭的楊子璇，母親獨力扶養又罹癌，靠著圓夢基金如願考取台科大建築系。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局為幫助清寒績優學生朝夢想邁進，從2015年起設立溫馨助學圓夢基金，迄今已捐助2億4732萬，補助3718人次，今年有22位學生從高中職畢業後，如願考取理想大學。大安高工畢業生楊子璇，來自新住民單親家庭，母親獨力扶養又罹癌，靠著圓夢基金如願考取台灣科技大學建築系。

新北市教育局長張明文表示，圓夢基金集結社會大眾愛心與對教育期許，教育局會透過公私協力方式持續善用每一筆善款，幫助清寒績優學子，能往人生下一階段前行，而這些學生逆境求學的過程，也將讓他們懂得感恩，未來能散發更多影響力。

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畢業於大安高工的楊子璇，今年考上台科大建築系，原本由新住民母親獨力撫養子璇姊妹，後來母親罹患癌症接受化療，家庭完全沒有收入，只好下課後兼好幾份工讀以維持生活，成績一度直線下滑，後來辭去工讀認真讀書，靠成績申請獎助學金補助生活，高中三年維持自給自足，並且名列前茅。

楊子璇說，媽媽離鄉背井生活不容易，無依無靠和孩子相依為命，也許自己比很多人更早體會到經濟壓力，「但如果沒有一點波浪，不會讓人成長」，自己會向困境學習，成為一個更好的人，大學也將持續努力讀書，要讓媽媽過上好日子。

畢業於中崙高中的吳昶毅，從新埔國中時開始申請獎學金並連續接受補助，今年考上成功大學物理系，雖然家庭經濟狀況不利，但他積極樂觀，自小參加童軍團、登山活動，並活躍於學校生物研究社。他說，求學過程經常買不起講義，只能加倍努力讀書申請獎學金，感謝一路幫助自己的師長和善心人士，會持續回饋社會，傳承童軍精神。

就讀樟樹國際實中流行服飾科的鄭羽珊，今年考上屏東大學行銷與流通管理學系，她說，因為家中沒有機器，就利用放學後留校練習車縫技術，成為技藝選手後更是早出晚歸，感謝陪伴我的導師，在每一次挫折時給我很大的鼓勵，看到我身上的閃光點，以及默默贊助我的捐款人，我會秉持初衷，在大學裡繼續努力。

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