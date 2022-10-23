安親班助教巴頭掐脖子「老師冷眼」　新北教育局：最重開罰60萬元

記者楊惠琪／台北報導

又傳安親班不當管教事件！一名網友在臉書爆料公社上踢爆，新北市深坑區某安親班助教，在下課時間，要求學童聊天音量小聲一點，制止無效，竟動手掐男童的脖子還巴頭，嗆說「你再講啊，再講就打你」，其他老師見狀也並未阻止。新北市教育局已啟動調查，若查證屬實，最重開罰60萬元罰鍰，該名助教也不得再擔任補習班教職員工。

網友投訴指出，事件是發生在本月20日晚上7點半，動手的助教並非安親班老師，但助教母親在安親班任教。事發時是下課時間，小朋友都在聊天，因隔壁教室還在上課，助教要求學生降低音量，被打的男童只是跟同學說了一句「大聲點」，助教就衝過去巴頭、掐脖子，還嗆說「我叫你閉嘴」，接著又掐了第二次脖子，並摔鉛筆盒。當時有其他老師全程目睹，竟都沒有制止。

新北市教育局表示，21日獲報後隨即前往稽查，家長已於事發後至醫院驗傷，業者也已經向家長道歉，教育局已告知安親班負責人依法通報，並請該名助教離班靜待調查，若查證屬實，將依《補習及進修教育法》進行不適任認定，最重得處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。

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新北教育局指出，此案也將移送社會局調查，若查證屬實，將依《兒童及少年福利與權益保障法》裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰。

此外，據新北教育局現場稽查，該安親班有未依規定通報部分教職員工、收費收據不符，未依核准科目授課等班務不符規定，依《補習及進修教育法》糾正並罰鍰5萬元。

▲新北市深坑區安親班助教動手掐男童脖子還巴頭。（圖／翻攝自報廢公社）