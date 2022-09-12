受困時可發出求救訊號　新北小一新生專屬「啾啾防災頭套」

▲新北市教育局研發第三代防災頭套，送給小一新生當開學禮。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為宣導防災教育，新北市教育局開全國首例，特別推出專屬新北市國小學生的「啾啾防災頭套」，開學前就將3萬6000頂頭套送到各校，作為小一新生的入學禮，新版頭套內裝設發聲器，學童一旦受困，只要用手一按，就會發出啾啾聲，有助搜救人員判斷位置。

新北市教育局長張明文說，新北市自105學年起，每年編列預算經費，採購防災頭套贈送小一新生，今年改版至第三代，新版頭套有別於以往，除了兼顧視覺的美感設計和觸覺的材質要求，更結合聽覺的聲音元素，強化防災頭套的功能。

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新版防災頭套設計者、積穗國小主任陳振豪表示，此次設計特別在頭套邊裝設發聲器，藉由空氣原理，只要手一按就能發出啾啾聲，即使在夜間或受困時，戴著頭套的孩子也能以自身力量發出聲音求救，有助搜救人員在第一時間取得判斷搜救位置。





▲新版防災頭套由積穗國小主任陳振豪研發，讓孩童可以發聲自救。（圖／新北市教育局提供）

陳振豪說，新版防災頭套加強舒爽保濕、透氣抗靜電材質，剪裁部分也將頭頂面積加寬，上方平面處往前延伸，使頭部與頭套角落完整包覆與服貼；兩條魔鬼氈也可依頭型及需求自行調整，貼合後放至下巴，更符合人體工學，也更能達到保護頭頸部的功能。

積穗國小一年級學生張家綺說：「防災頭套還會發出啾啾啾的聲音，當我們遇到危險時，就能發出求救訊號，讓別人知道我們的位置」。信義國小一年級學生羅紫緹說：「地震發生時，最重要的是保護自己的頭和脖子，我一定會善用頭套，好好保護自己」。