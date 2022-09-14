這縣市老師快看！16日起全家大杯單品美式買一送一

▲新北教職員工出示「新北教育通」APP首頁優惠圖，即可享全家咖啡買一送一優惠。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為慶祝教師節，新北市教育局與全家便利商店合作，從9月16日起至10月4日止，新北市教職員工至全家便利商店出示「新北校園通」APP首頁的優惠圖，即享有買大杯單品美式咖啡，買一送一的優惠。

新北教育局指出，「新北校園通」是全國最大的學雜費繳費APP系統，幾乎所有學校收費項目都能在APP完成繳費，且支援多元支付，各合作業者也提供回饋方案，包括學費、代收代辦費、午餐費、社團費、課後班費、校外教學費、冷氣使用費等，都能在APP完成繳費；學校行政人員及導師也可藉此App了解學生繳費狀況，可大幅減輕行政負擔，促進學校效能。

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新北市教育局長張明文表示，「新北校園通」APP已經超過38萬人次下載，從幼兒園到高中職都可以使用，提供親師生多達20項以上的功能服務，如高中職學生打卡上下學、學生線上請假、學生健康全紀錄、成績查詢、電子成績單、出缺席紀錄、電子聯絡簿及合法補教機構查詢等，未來將持續與企業合作擴大應用層面，希望有助校園行政效能、提供家長校園便捷服務，打造全方位智慧校園。