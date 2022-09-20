新北教育局與國際扶輪簽備忘錄　共同推動國際交換生跨國交流

▲新北市教育局與國際扶輪簽訂備忘錄，推動國際交換學生交流。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今（20）日上午在江翠國小舉辦國際交換生歡迎會，來自美國、丹麥、法國、芬蘭..等10國22位國際交換生，與蘆洲國小足球隊進行足球趣味競賽，會中並宣布，與國際扶輪續簽2023～2026年度國際交換生單一媒合平台合作備忘錄，持續共同推動國際交流。

新北市副市長謝政達說，近2年受疫情影響國際交流，但新北市這四年來仍積極推動國際教育，持續締結國際姊妹校達124校，全國首創薦送優秀逾250位技職菁英學生出國產業參訪及見習，逾6800名學生參與實體及線上的藝術文化交流、體育賽事、教育旅行及英語營等，豐厚學生的國際體驗及視野。

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新北市教育局長張明文說，2019年簽訂的合作備忘錄即將期滿，今天再次與國際扶輪續簽2023～2026年度合作備忘錄。今年8月底起在符合防疫規定下，22位國際交換生均完成居家檢疫等措施，於9月起陸續進入新北市12校學習，今天在歡迎會上，也送給22名國際交換生4樣見面禮，包括72小時順口溜華語課程、新北國際遊學服務體驗券、新北客製化絹印遊學包、國際學伴攜手共學。

新北市從2019年起，首創與國際扶輪簽訂合作備忘錄進行國際交換生單一媒合平台，並推動新北市學生出國一年免休學交換留學計畫，每年送出150名至200名學生出國當國際交換生，未來疫情解封後，將持續擴大締結姊妹校與媒合國際交換生。