　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北教育局與國際扶輪簽備忘錄　共同推動國際交換生跨國交流

新北市教育局與國際扶輪簽訂備忘錄，推動國際交換學生交流。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市教育局與國際扶輪簽訂備忘錄，推動國際交換學生交流。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今（20）日上午在江翠國小舉辦國際交換生歡迎會，來自美國、丹麥、法國、芬蘭..等10國22位國際交換生，與蘆洲國小足球隊進行足球趣味競賽，會中並宣布，與國際扶輪續簽2023～2026年度國際交換生單一媒合平台合作備忘錄，持續共同推動國際交流。

新北市副市長謝政達說，近2年受疫情影響國際交流，但新北市這四年來仍積極推動國際教育，持續締結國際姊妹校達124校，全國首創薦送優秀逾250位技職菁英學生出國產業參訪及見習，逾6800名學生參與實體及線上的藝術文化交流、體育賽事、教育旅行及英語營等，豐厚學生的國際體驗及視野。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市教育局長張明文說，2019年簽訂的合作備忘錄即將期滿，今天再次與國際扶輪續簽2023～2026年度合作備忘錄。今年8月底起在符合防疫規定下，22位國際交換生均完成居家檢疫等措施，於9月起陸續進入新北市12校學習，今天在歡迎會上，也送給22名國際交換生4樣見面禮，包括72小時順口溜華語課程、新北國際遊學服務體驗券、新北客製化絹印遊學包、國際學伴攜手共學。

新北市從2019年起，首創與國際扶輪簽訂合作備忘錄進行國際交換生單一媒合平台，並推動新北市學生出國一年免休學交換留學計畫，每年送出150名至200名學生出國當國際交換生，未來疫情解封後，將持續擴大締結姊妹校與媒合國際交換生。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
余文樂14樓豪宅被地震牽連！　「有家歸不得」牽兒子遊走街頭
發錢了！8.7萬人受惠　每人可領1000元現金
「德東飆車王」釀1死2傷　認買8千萬新屋：要繳貸款沒什麼錢
快訊／分局8樓墜落！　41歲警身亡
夏綠蒂公主太可愛！哈利梅根一見她藏不住笑　網卻一面倒狂罵
日月潭知名會館櫃檯小姐耍陰招　用自己帳戶向房客收錢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／確診重回4萬例？　指揮中心最新說明

這鄉鎮要發錢了！8萬7千人開心小確幸　每人可領1000元現金　

傳「寶貝要電愛嗎」調情！下秒見頭貼糗了　他崩潰：女主管還秒讀

新北教育局與國際扶輪簽備忘錄　共同推動國際交換生跨國交流

母女搭台鐵整路喧譁...還脫鞋「剪腳指甲」！網噁：想像噴飛畫面

台東6.8強震全台568校受損　災損金額累積逾1.16億元

錯了70年！玉里斷層擬拿掉　學者：連學術界也錯「將改為這名字」

證實嘉南平原有「3～4條高潛勢斷層」！氣象局：說了會引起恐慌

瘋搶5件3折！NET驚見女客「衣服全堆地上」坐著挑　眾人看傻了

他抖問「921前夕為何強震」　網一面倒戰翻：巧合令人害怕

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

LIVE／確診重回4萬例？　指揮中心最新說明

這鄉鎮要發錢了！8萬7千人開心小確幸　每人可領1000元現金　

傳「寶貝要電愛嗎」調情！下秒見頭貼糗了　他崩潰：女主管還秒讀

新北教育局與國際扶輪簽備忘錄　共同推動國際交換生跨國交流

母女搭台鐵整路喧譁...還脫鞋「剪腳指甲」！網噁：想像噴飛畫面

台東6.8強震全台568校受損　災損金額累積逾1.16億元

錯了70年！玉里斷層擬拿掉　學者：連學術界也錯「將改為這名字」

證實嘉南平原有「3～4條高潛勢斷層」！氣象局：說了會引起恐慌

瘋搶5件3折！NET驚見女客「衣服全堆地上」坐著挑　眾人看傻了

他抖問「921前夕為何強震」　網一面倒戰翻：巧合令人害怕

富驛酒店經營權之爭　更審逆轉改判前董座侯尊中勝訴

續租約「1要求」讓妹子不舒服！內行現身解惑：正常程序

佛寺學校躲反抗軍！緬軍直升機掃射反擊　孩童6死17傷

支架大洋舟將航向都歷部落　夏威夷國寶大師空中探勘航線

台積電大漲逾2%！　台股上漲123點站上14500關卡

八德運動中心意外全怪包商？張善政：等專業調查較有公信力

快訊／高雄小港工廠火警　「碰一大聲」民眾嚇壞：門窗都會動

「國民失落男」姜泰伍正式入伍！　平頭照曝「預計2024年退伍」

趙春山／二十大前的外交暖身　中國企圖主宰「世界島」

二級保育鳳頭蒼鷹帶傷現蹤台東　東河暖警緊急救援

生活熱門新聞

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

洗鴛鴦浴突地震！男友做1事讓她傻眼

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

嫁給「這3星座老公」只能自求多福！

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

媽轟國中兒畢旅差　貼4700元行程表公審

瘋搶5件3折！NET驚見「衣服全堆地」坐著挑

櫃姐「吃霸王餐」外送員怒報警　百貨位置曝

震央「一路往北」　前氣象局長：真的是老天鵝

六十石山怎麼唸　鄉公所曝正解

6.8強震牽動玉里斷層活動！專家示警：恐有規模7強震

北市1斷層若錯動　後果難以想像

運動中心牆一踢就破！他揭照質疑

更多熱門

相關新聞

這縣市老師快看　後天起「全家咖啡買一送一」

這縣市老師快看　後天起「全家咖啡買一送一」

為慶祝教師節，新北市教育局與全家便利商店合作，從9月16日起至10月4日止，新北市教職員工至全家便利商店出示「新北校園通」APP首頁的優惠圖，即享有買大杯單品美式咖啡，買一送一的優惠。

受困時可發出求救訊號　新北小一新生專屬「啾啾防災頭套」

受困時可發出求救訊號　新北小一新生專屬「啾啾防災頭套」

土城國中遭控髮禁　新北教育局速查「學校改發新版校規」

土城國中遭控髮禁　新北教育局速查「學校改發新版校規」

颱風延賽「全校停課補辦」　家長跳腳「校方改口擇日再辦」　

颱風延賽「全校停課補辦」　家長跳腳「校方改口擇日再辦」　

疫情反覆亂開學　9/12以篩代隔　新北教育局：學校仍可自行停課

疫情反覆亂開學　9/12以篩代隔　新北教育局：學校仍可自行停課

關鍵字：

新北市教育局交換生

讀者迴響

熱門新聞

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

結婚6年老公拒行房！她偷裝監視器驚見崩潰真相

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

重點是未婚！台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

洗鴛鴦浴突地震！男友做1事讓她傻眼

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

聯電高層「狂賣700張」　網嚇：更慘恐在後頭

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

嫁給「這3星座老公」只能自求多福！

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面