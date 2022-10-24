習近平「親密部下」何立峰或任副總理　接棒劉鶴主管經濟

▲習近平親密部下何立峰進入政治局。（圖／翻攝自人民網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸二十屆一中全會23日上午登場，中央政治局委員24人名單公布。67歲的大陸全國政協副主席、國家發改委主任何立峰一如預期進入二十屆政治局。外界預期他將接替劉鶴，出任大陸國務院副總理的職務，主管經濟金融，成為未來的財經政策總舵手。

今年70歲的現任副總理劉鶴沒有當選大陸二十屆中央委員，預示了他將卸任。

公開資料顯示，何立峰就讀於廈門大學經濟系，1984年獲碩士學歷後進入廈門市政府，在1984年至1990年間歷任福建省廈門市政府辦公室幹部、副主任、廈門市財政局副局長、局長。1985年至1988年，現任中共總書記習近平任職廈門市委常委兼副市長，這此期間曾與何立峰共事。

何立峰曾先後擔任過泉州、福州、廈門三市書記，離開福建後調任天津市委副書記兼濱海新區管委會主任，配合時任天津市委書記張高麗施政。2013年，何立峰當選天津市政協主席，次年上京出任國家發改委副主任（正部級）。2017年時，何立峰除升任發改委主任，更當選全國政協副主席，晉升副國級。

2018年後，在習近平會見外賓和重大公開會議的場合，除了中央辦公廳主任丁薛祥外，何立峰往往都是必定出現的官員。

據《華爾街日報》引述知情人透露，1987年習近平與彭麗媛結婚時，何立峰是參加婚禮的一小群人之一。

▼中共政治局新入局13委員。（製圖／ETtoday）