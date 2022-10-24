陸第三季GDP終於出爐！增長3.9%高於預期　官方：經濟恢復向好

▲中共二十大22日閉幕。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大召開期間，第三季度GDP延遲發布，引發熱議。隨著二十大落幕，大陸國家統計局今（24）日公佈，第三季度GDP為307627億元（人民幣，下同），增長3.9%；今年前三季度GDP增速為3.0%，「經濟運行恢復向好。」

公佈的內容顯示，第三季度大陸GDP為307627億元，按不變價格計算，按年增長3.9%，比二季度加快3.5%。其中，第一產業增加值25642億元，按年增長3.4%；第二產業增加值121553億元，按年增長5.2%；第三產業增加值160432億元，按年增長3.2%。月增速來看，經調整季節因素後，三季度GDP增長3.9%。

前三季度，中國GDP為870269億元，按不變價格計算，按年增長3.0%，經濟總體呈現恢復向好態勢。

其中，第一產業增加值54779億元，按年增長4.2%，對經濟增長的貢獻率為9.3%；第二產業增加值350189億元，按年增長3.9%，對經濟增長的貢獻率為48.8%；第三產業增加值465300億元，按年增長2.3%，對經濟增長的貢獻率為41.9%。

三次產業增加值佔GDP的比重分別為6.3%、40.2%和53.5%。與上年同期相比，第一產業比重持平，第二產業比重提高1.1%，第三產業比重下降1.1%。

以行業來看，第三季度工業發展快速回升，增加值按年增長4.6%，拉動經濟增長1.4%；批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，住宿和餐飲業增速「由負轉正」，增加值分別按年增長1.6%、2.6%和2.8%，合計拉動經濟增長0.3個百分點。

大陸國家統計局指出，三大需求持續回升，恢復發展後勁增強。首先是消費持續恢復，前三季度，最終消費支出對經濟增長貢獻率為41.3%，拉動GDP增長1.2%，其中第三季度對經濟增長貢獻率為52.4%，拉動GDP增長2.1%。

其次是投資平穩增長，前三季度，資本形成總額對經濟增長貢獻率為26.7%，拉動GDP增長0.8個百分點，其中第三季度貢獻率為20.2%，拉動GDP增長0.8個百分點。

第三是淨出口較快增長，前三季度貨物和服務淨出口對經濟增長貢獻率為32.0%，拉動GDP增長1.0個百分點，其中第三季度貢獻率為27.4%，拉動GDP增長1.1個百分點。

▲大陸日前推遲了經濟數據發布。（資料圖／CFP）

大陸日前推遲了原訂於18日發布的經濟數據，在中共二十大之際，實為一個不尋常之舉。《華爾街日報》指出，經濟學家們對於數據推遲發布普遍感到驚訝，很多人稱，他們不記得中國有這樣的先例。數據發布通常不會因為中國的眾多重要政治會議而推遲。

仲量聯行(Jones Lang LaSalle)大中華區首席經濟學家龐溟(Bruce Pang)表示，取消數據發布計劃未必意味著經濟狀況不佳；從現有的高頻發布的數據來看，很明顯，中國經濟在第三季度出現快速反彈，政府推遲發布數據可能是希望鼓勵市場關注黨代會傳遞的關鍵資訊。