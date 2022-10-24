梵谷遭殃9天輪到莫內！　代表作《乾草堆》遭潑「黏稠馬鈴薯泥」

記者張寧倢／編譯

近年來氣候變遷議題受到關注，日前才有運動人士跑到美術館「毀掉梵谷作品」表達抗議訴求，不料相隔9天，舉世聞名的法國畫家莫內（Claude Monet）也成為最新一位「受害者」。莫內於1890年左右完成的《乾草堆》系列油畫中，其中一幅23日慘被潑上黏稠的馬鈴薯泥。

據《衛報》報導，德國波茨坦（Potsdam）的巴貝里尼博物館（Museum Barberini）23日出現身穿橘色背心的一對男女，他們先將馬鈴薯泥潑在莫內《乾草堆》（Les Meules）系列畫作的其中一幅作品上，再把手掌黏在牆璧。

▲法國印象派畫家莫內（Claude Monet）的代表畫作《乾草堆》被人蓄意潑灑馬鈴薯泥。（圖／翻攝自YouTube）

這對男女是來自德國氣候倡議團體「Letzte Generation」（最後世代）的運動人士。根據該團體在推特上PO出的影片可見，兩人宣稱此舉是要為人們敲醒警鐘，因為科學證據顯示，到2050年時人類將無法養活家庭，「人民正在挨餓、受凍並死去。我們正處於一場氣候災難之中，而你所害怕的卻只是番茄湯或馬鈴薯泥出現在畫作上。」

▲環團人士將手黏在牆上，表達訴求。（圖／翻攝自推特@AufstandLastGen）

他們接著說，「難道只有在畫作上塗馬鈴薯泥才能讓你們聽進去嗎？如果我們為了食物必須爭搶，這幅畫也將一文不值」。博物館發言人表示，警方在事發後迅速趕到現場，抗議者的手「相對容易地」從牆上拿開。另外，館方也補充，這幅莫內畫作被玻璃保護著，初步認為未被損壞。

此前，本站曾報導「25億梵谷向日葵名畫GG了！ 運動人士衝美術館潑番茄湯」，英國2名氣候變遷運動人士將番茄湯罐頭潑在梵谷畫作上後被捕。沒想到，才過9天又有名畫險遭破壞。倫敦皇家藝術學院7月也出現幾名穿著「停用石油」標語上衣的運動人士，將自己黏在達文西名畫《最後的晚餐》的畫框上。

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