世界名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男喬裝婦人突襲！狂抹奶油

記者張寧倢／綜合外電報導

提到「蒙娜麗莎的微笑」就能想起大師達文西的名畫《蒙娜麗莎》。然而，保存於巴黎羅浮宮的畫作29日卻遭到一名喬裝男子「突襲」，這名男子假扮成婦人坐在輪椅上，靠近畫作後突然站起來，用力將蛋糕砸向畫作，所幸有防彈玻璃保護才沒有釀成損失。

▲世界名畫《蒙娜麗莎》遭不明男子砸蛋糕、抹奶油，工作人員正急忙清理。（圖／翻攝自推特）

綜合外媒報導，世界著名的文藝復興時期畫作《蒙娜麗莎》現收藏於法國巴黎羅浮宮供人欣賞，社交媒體29日卻瘋傳一段《蒙娜麗莎》畫作被抹上白色奶油的影片，疑似遭到破壞。據目擊者證詞，罪魁禍首是一名戴著假髮的男子，他喬裝成坐輪椅的婦女，令人驚訝的是，他突然站起來用蛋糕砸向畫作，不斷塗抹奶油，還有人看見他試圖砸破保護玻璃。

▲世界名畫《蒙娜麗莎》遭不明喬裝男子砸蛋糕，現場民眾一陣驚訝。（圖／翻攝自推特）

由於《蒙娜麗莎》舉世聞名，懸掛畫作的展間通常也是擠著最多遊客的區域，影片中可見，事發後在場民眾無不趕緊拿出手機拍攝「蒙娜麗莎遇襲畫面」，工作人員忙著清理畫作上的奶油，犯案男子則被博物館保全帶走。有網友表示，男子被請離時還不斷喊著，「有人正試圖摧毀地球，請各位藝術家為地球想想吧！」

所幸，這幅由達文西於1503年至1519年間創作的經典大作《蒙娜麗莎》，早在1950年代被人潑撒硫酸、丟擲石頭後，已經被用防彈玻璃保護起來。儘管此後畫作又經歷了被潑紅色油漆的事件，但《蒙娜麗莎》目前仍是保存最完好的藝術品之一。

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