新娘「歸寧宴消失」閨蜜一看傻眼！　夫嘆：她只是抽空結了個婚

▲新娘在歸寧宴上消失！閨蜜找到她傻眼。（示意圖／資料照，與本文當事人無關）



記者許力方／綜合報導

山東有一樁特別的喜事，新娘譚姓女子在「歸寧宴」時，不顧大伙兒忙進忙出，身穿著一身精美禮服卻躲在房間裡，親朋好友都找不到她，新郎王姓男子解釋，剛娶進門的老婆真正身分是名老師，為了替學生上課，沒有請婚假，「可以說我們是抽空結了個婚。」

《極目新聞》報導，女方閨蜜牛姓女子指出，20日是新娘舉辦歸寧宴的日子，沒有舉辦大型儀式，只邀請了一些親朋好友，當大家都在屋外忙時，卻遲遲不見「女主角」的身影，直到她推開門進房才發現，新娘身穿粉紅色精緻旗袍，腳踩紅色高跟鞋卻蹲坐在地上，全神貫注在使用床上的筆電，一旁還擺著一本攤開的課本，正淡定地線上教學。

閨蜜一看這驚人一幕，趕緊拿出手機拍影片「挑逗新娘」，被回以一記凶狠的瞪視眼神殺。事後閨蜜將影片上傳網路大嘆：「看到那一刻很反差，穿禮服蹲在地上上課，佩服她的敬業，人生中重要的日子也不忘給學生上課。」

▲閨蜜拍下影片挑逗新娘。（圖／翻攝影片）



原來新娘真正的身分是小學一年級的老師，新郎王男說，因為才剛開學不久，新婚妻子不想耽誤學生的課程，就沒有請婚假「可以說我們是抽空結了個婚。」歸寧宴上，參加的親戚本來也都想跟新娘合個影，結果都沒見到人，就連回娘家的路途上，妻子也一直在備課，至於和親戚的合照，他們打算之後有機會再補上。

新娘譚女則表示，小一生年紀小，也不想耽誤孩子學習，她已經和學生們熟悉了，上課效果會比不熟悉的老師更好，才會在歸寧宴時，特地上網線上教學。因為不能讓孩子看螢幕太久，所以線上課程時間不長，她會結合線上線下幫助學習。

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