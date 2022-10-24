　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新娘「歸寧宴消失」閨蜜一看傻眼！　夫嘆：她只是抽空結了個婚

▲▼新郎，新娘，婚宴，婚禮，敬酒，歸寧。（圖／記者許力方攝）

▲新娘在歸寧宴上消失！閨蜜找到她傻眼。（示意圖／資料照，與本文當事人無關）

記者許力方／綜合報導

山東有一樁特別的喜事，新娘譚姓女子在「歸寧宴」時，不顧大伙兒忙進忙出，身穿著一身精美禮服卻躲在房間裡，親朋好友都找不到她，新郎王姓男子解釋，剛娶進門的老婆真正身分是名老師，為了替學生上課，沒有請婚假，「可以說我們是抽空結了個婚。」

《極目新聞》報導，女方閨蜜牛姓女子指出，20日是新娘舉辦歸寧宴的日子，沒有舉辦大型儀式，只邀請了一些親朋好友，當大家都在屋外忙時，卻遲遲不見「女主角」的身影，直到她推開門進房才發現，新娘身穿粉紅色精緻旗袍，腳踩紅色高跟鞋卻蹲坐在地上，全神貫注在使用床上的筆電，一旁還擺著一本攤開的課本，正淡定地線上教學。

閨蜜一看這驚人一幕，趕緊拿出手機拍影片「挑逗新娘」，被回以一記凶狠的瞪視眼神殺。事後閨蜜將影片上傳網路大嘆：「看到那一刻很反差，穿禮服蹲在地上上課，佩服她的敬業，人生中重要的日子也不忘給學生上課。」

▲▼新娘「歸寧宴消失」閨蜜看傻眼！　夫嘆：我們只是抽空結了個婚。（圖／翻攝影片）

▲閨蜜拍下影片挑逗新娘。（圖／翻攝影片）

原來新娘真正的身分是小學一年級的老師，新郎王男說，因為才剛開學不久，新婚妻子不想耽誤學生的課程，就沒有請婚假「可以說我們是抽空結了個婚。」歸寧宴上，參加的親戚本來也都想跟新娘合個影，結果都沒見到人，就連回娘家的路途上，妻子也一直在備課，至於和親戚的合照，他們打算之後有機會再補上。

新娘譚女則表示，小一生年紀小，也不想耽誤孩子學習，她已經和學生們熟悉了，上課效果會比不熟悉的老師更好，才會在歸寧宴時，特地上網線上教學。因為不能讓孩子看螢幕太久，所以線上課程時間不長，她會結合線上線下幫助學習。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新娘「歸寧宴消失」閨蜜一看傻眼！　夫嘆：她只是抽空結了個婚

閨密驗DNA才知是「雙胞胎姊妹」！父母無奈送養　背後故事超鼻酸

數學考卷29題答案「全都是A」！老師解釋背後原因：不是整學生

他罹胃結石被醫師要求「每天喝可樂」！一周後回診驚呆：這麼有用

再婚初戀8年！她生3胎坐完月子　返家見一幕哭了：嫁對人了

中共新7常委「習家軍勝、團派退」　趙建民：對人事安排非常意外

2歲女兒水洗4萬MacBook！竟是因「爸說電腦垃圾多」　無法開機了

15歲女「當吸血雞頭」誘友賣淫！30歲女警「扮援交妹」釣魚破案

上海台商台青如何看中共新一屆領導班子

美國築「晶片長城」阻陸發展　美企工程師撤出工廠致部分設備停轉

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

新娘「歸寧宴消失」閨蜜一看傻眼！　夫嘆：她只是抽空結了個婚

閨密驗DNA才知是「雙胞胎姊妹」！父母無奈送養　背後故事超鼻酸

數學考卷29題答案「全都是A」！老師解釋背後原因：不是整學生

他罹胃結石被醫師要求「每天喝可樂」！一周後回診驚呆：這麼有用

再婚初戀8年！她生3胎坐完月子　返家見一幕哭了：嫁對人了

中共新7常委「習家軍勝、團派退」　趙建民：對人事安排非常意外

2歲女兒水洗4萬MacBook！竟是因「爸說電腦垃圾多」　無法開機了

15歲女「當吸血雞頭」誘友賣淫！30歲女警「扮援交妹」釣魚破案

上海台商台青如何看中共新一屆領導班子

美國築「晶片長城」阻陸發展　美企工程師撤出工廠致部分設備停轉

台虎第三季虧損加大是因未實現匯兌損失　第四季因解封業績將明顯改善

媽媽花450帶女兒剪髮「像狗啃的」　謎之背影照曝慘痛代價

測速照相也欺敵！駕駛轉頭一看傻住「雞排咧」　釣出一排神回覆

新娘「歸寧宴消失」閨蜜一看傻眼！　夫嘆：她只是抽空結了個婚

印女寫信「求總統賜死」！遭丈夫友、繼子性侵墮胎　警局吃案逼垮

快訊／大韓航空證實降落3次「衝出跑道」　民聽巨響：很多尖叫聲

快訊／大韓航空客機降落宿霧機場「衝出跑道」　傷亡調查中

台灣基進燒國民黨旗　王浩宇也不挺：別因鳥事被罵到滅黨

影／熟睡被畫八家將臉譜　女友起床氣炸狠瞪男友

澎湖馬拉松補給站「食材超邪惡」！整盤龍蝦吃到爽　參賽者嗨了

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

大陸熱門新聞

她再婚初戀坐完月子　返家見一幕哭了

閨密長得一模一樣！驗DNA才知是雙胞胎

胃結石被醫師要求「喝可樂」！一周後回診驚呆

數學考卷「答案全是A」！老師揭原因

女兒水洗4萬MacBook！原因超貼心

肉包內餡多到滿出來！他咬一口氣炸

「好想舔你的X頭」！媽媽誤傳情話到家長群組

父親臨終前告知水缸有便當盒　子女打開痛哭

中共新7常委「習家軍勝、團派退」

美國築「晶片長城」阻陸發展 美企工程師撤出工廠致部分設備停轉

擁100名情婦！陸高官遭爆全社區小孩都叫他爸

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

3大叔吃霸王餐　3小時後真相大逆轉

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

更多熱門

相關新聞

沒了新秘還被告！新娘計較「1個便當」慘了

沒了新秘還被告！新娘計較「1個便當」慘了

結婚確實是人生大事，但鬧出這樣的糾紛，連律師都看不下去！巴毛律師21日在粉專發文，說她這幾天看到一件新娘與新秘的退款糾紛，起源和對話截圖讓她很傻眼，新娘根本就是個「沒什麼法律常識的大小姐」，也直嘆「結個婚結到要被告還真是少見……」

新郎不是我！妹妹上陣拜堂娶親

新郎不是我！妹妹上陣拜堂娶親

婚禮接捧花　正妹們用生命搶！　

婚禮接捧花　正妹們用生命搶！　

新娘與男團婚禮上尬舞　嗨翻全場

新娘與男團婚禮上尬舞　嗨翻全場

「紅包2000元」好友攜伴又拿餅！新娘怒炸

「紅包2000元」好友攜伴又拿餅！新娘怒炸

關鍵字：

新娘新郎歸寧

讀者迴響

熱門新聞

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

最會吃醋3星座！ Top 1佔有慾超強

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

男子下蘭潭解魚鈎　反被鈎住身亡

霜降後冷空氣凍探16°C　周末雨變天

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

8天特休可換3萬「休假or拿錢」　網友曝答案

不止USB-C接頭！　iPhone 15再爆2大新亮點

弟媳幫忙對發票中千萬！他只拿到2百萬怒告

高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」創辦人座車

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面