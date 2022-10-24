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屏東「種樹百里」成惡夢！馬路坑洞＋縮道慘況曝　在地人哀號一片

記者閔文昱／綜合報導 

「屏鵝公路纜線地下化暨種樹百里2.0計畫」如火如荼趕工中，預計明年春節前完工。不過，有民眾也PO出屏鵝公路國仁醫院到麟洛沿線路況，只見道路因工程變得坑坑疤疤，許多路段都擺起三角錐縮減車道，機車騎士被迫與汽車爭道，上下班時間還會出現恐怖塞車車潮，讓原PO哀求「拜託趕快結束這惡夢！」

種樹百里工程，從高屏大橋屏東端開始，施工路段為台1線高屏大橋至潮州段、台1線潮州至水底寮段、台1線水底寮至楓港段及台26線楓港至恆春段，四路段標案同時發包施作，道路日漸縮小，引來用路人抱怨連連，甚至有人發起一人一信塞爆行政院信箱表達不滿。

▲有網友拍下屏東屏鵝公路國仁醫院到麟洛沿線路況。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲有網友拍下屏東屏鵝公路國仁醫院到麟洛沿線路況。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

一名網友在臉書「爆料公社」分享畫面抱怨，許多屏東在地人都對此工程感到無奈，往墾丁那段道路也是同樣的狀況，道路鋪完更不平、尖峰上下班時段同樣縮道，許多騎士必須找縫隙鑽，讓他大嘆「拜託趕快結束這惡夢，希望這些納稅錢跟這段時間的危險，可以讓屏東縣的道路平坦，種這些樹可以讓屏東豬屎味跟空污降低」

畫面曝光後，許多網友也紛紛留言，「總是要先破壞才有建設有建設才有錢途」、「原本好好的路鋪完變得四處坑洞！沒有一處是平整的，到底台灣這種工程是怎麼驗收的，一選舉就一堆鋪路，鋪的亂七八糟也沒關係」、「認真說，真的是擾民，上次去玩剛好遇到下雨天，晚上開車真的很危險」、「身為屏東人，真的是歸剛ㄟ，已經困擾好幾個月了」。

▲有網友拍下屏東屏鵝公路國仁醫院到麟洛沿線路況。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

據了解，「種樹百里」計畫為公路總局偕同台灣電力公司、農委會林業試驗所及相關配合機關，共同跨域合作，內容包括桿線下地及植栽優化二大部分，除將6成尚未地下化電力桿線辦理地下化外，電信固網、有線電視、路口號誌也將一併地下化，沿途也將種植台灣原生樹種，提升公路景觀。

公路總局強調，完成後，屏鵝公路將成為全台電纜地下化暨景觀示範道路，除了整體桿線下地，還給用路人完整的天際線外，並恢復行道樹生長空間，營造簡單、親切、自然、好維護及具特色的國境之南景觀新風貌，而為儘早完成纜線地下化目標，縮短施工影響期程，恢復用路人平穩舒適的行車環境，施工單位已動員近2倍的管道施工工班數全力趕工。

▲有網友拍下屏東屏鵝公路國仁醫院到麟洛沿線路況。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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