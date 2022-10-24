台灣基進燒國民黨旗　王浩宇也不挺：別因鳥事被罵到滅黨

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨台南市長候選人謝龍介22日晚間舉行競選總部成立大會，不料台灣基進黨台南黨部在場外焚燒國民黨旗，導致一名警分局長燒燙傷。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇23日表示，他也很討厭國民黨，但難以苟同這種危險行為，「不要國民黨還沒倒，自己就因為這種鳥事被罵爆滅黨了」。

王浩宇在臉書指出，他也很討厭國民黨，但基進昨天燒國民黨旗，除了讓員警滅火燒傷，也是很危險的不當行為，畢竟現場非空曠地點，旁邊還有一整排機車停靠，裡面都裝有汽油，與現場燃燒的旗子相隔不到1公尺，他認為這不是很洽當。

王浩宇說，如果燒旗時不小心點燃了一輛機車，火勢很快就會延燒到附近所有機車，後果恐怕不堪設想，所以希望台灣基進黨未來採取類似行動時三思，「不要國民黨還沒倒，自己就因為這種鳥事被罵爆滅黨了。」

▲王浩宇表示，他也很討厭國民黨，但燒旗真的很危險。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

貼文一出，許多網友也留言，「真的不應該玩火」、「對黨形象超級傷」、「簡直是在替國民黨催票」、「一把火燒了最後的民意」、「燒旗就是一種意淫的行為，把人家的旗燒了就覺得滅了人家？」、「在台灣，用火對大多數民眾並沒有共鳴，他們可以現場表演丟到垃圾桶、掃進歷史垃圾堆裡」、「昨天還有人怪警察為什麼要去滅，白眼都快翻到後腦杓」。

對此，台灣基進台南市議員候選人李宗霖23日前往警局慰問，強調行動是想警醒台灣人民，中國國民黨已經是與中共裡應外合的投降派，「國民黨不倒，台灣就不保！」當時燒旗有請黨工幹部圍起人牆，無意為難警方，沒想到還是造成人員受傷，感到非常遺憾，所以特此前來致意。

▼基進黨台南市議員候選人李宗霖、吳依潔等8人當天成功海安路口焚燒國民黨旗，被警方驅離。（圖／記者林悅翻攝）

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