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求生慾太低！諮詢婚禮被問「交往多久」他傻愣10秒　女友眼神藏刀

▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

▲婚禮體驗集結婚紗業者、馬術中心，提供新人諮詢租借白紗、馬匹。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

疫後出現結婚潮。高雄一家飯店看準疫後婚宴市場商機，特別舉行婚禮體驗日，吸引50組新人到場詢問，現場除了展示桌菜，業者也邀來婚禮相關業者到場，提供一條龍式服務。一對新人被婚攝新寵「白馬」吸引報名諮詢，被記者問到「交往多久」，沒想到新郎竟傻愣10秒才回答，換來一旁的女友白眼，遭虧「求生慾好低」。

位於高雄度假勝地的知名飯店，擁有歐式教堂、亞洲少數具聲光水舞秀的夢之湖廣場，過去就有不少嚮往歐式莊園風格的新人指定在這裡舉辦證婚儀式、戶外婚禮。

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▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼飯店露天圓形穹頂充滿歐式莊園風。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

看好疫後結婚潮，業者睽違2年舉行婚禮體驗日，現場展示最受主家歡迎的1萬8888元桌菜，還有米其林級主廚團隊打造的客製化2萬5888豪華饗宴，選用龍虎斑、波士頓活龍蝦等高級食材。若達一定桌次，專案還贈送住宿一晚、提供客運接駁券、背板布置、香檳塔、婚宴現場無限張數照片沖印、周年住宿券等，現場下訂再打95折，吸引50組新人到場詢問。

▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

▲不少新人拍攝婚紗照會租馬。（圖／記者許宥孺攝）

業者也邀請高雄知名手工婚紗店，共同呈現多樣白紗款式，並有模特婚紗走秀，新人在台下看得目不轉睛，紛紛拿起手機拍照。此外還有南台灣知名婚企團隊、新秘、婚攝、法式甜點以及婚攝新寵「白馬」到場，也有不少新人上前諮詢。

▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

▲準新郎想了10秒才想起和女友交往多久，遭一旁的女友白眼狠瞪。（圖／記者許宥孺攝）

「看到可以拍白馬體驗，就報名了！」一名準新郎表示，本來就很喜歡馬，也希望婚禮風格偏向歐式，所以有考慮租馬拍照，因此現場就有向馬術中心詢問價格方案。記者詢問這對新人交往多久？準新郎頓時還回答不出來，結果遭到一旁的女友瞬間白眼，想了10秒才笑達「10個月」，記者再問：「結婚靠衝動嗎？」準新郎笑回：「可以這麼說。」

▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳先生和饒小姐愛情長跑5年，預計後年步入禮堂。（圖／記者許宥孺攝）

28歲的饒小姐和29歲陳先生愛情長跑5年，由於年齡關係，兩人想先諮詢婚禮細節，預計兩年後步入禮堂。饒小姐說，雙方一直有討論要定下來，但礙於疫情，所以沒有積極籌備，但現在疫情緩和，已經不太擔心了，後年也許能更放寬，因此開始著手籌備。陳先生說，之前有來飯店參加過喜宴，感覺蠻好的，因此也想來這裡諮詢，整體來說風格很喜歡，菜色也彭湃。

被問到心目中婚禮的樣子，饒小姐和陳先生不約而同對視笑後表示，希望親友都能到齊就好，因為疫情限制人數參加婚禮，他們也是希望等疫情過去，讓親人都能到場見證婚禮。

今年28歲的朱小姐和男友預計於明年春天結婚，雖然兩人交往不久，但是各方面都很適合看到飯店日前公布資訊就馬上報名，由於她心中的婚禮就是歐式浪漫風，所以今天先來場勘。

▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

▲飯店充滿歐式莊園風格。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

▲現場有甜點業者提供方案諮詢。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

▲新人諮詢桌菜。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

▲新人諮詢婚攝紀錄方案。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

▲現場有模特穿婚紗走秀，不少新人都拿出手機拍照參考。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

▲最受主家歡迎的1萬8888元桌菜，每桌果汁、紅酒暢飲。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄義大皇家飯店婚禮體驗日。（圖／記者許宥孺攝）

▲米其林級主廚團隊打造的客製化2萬5888豪華饗宴，選用龍虎斑、波士頓活龍蝦等高級食材。（圖／記者許宥孺攝）

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