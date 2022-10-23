獨／高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」總經理證實：我爸的車

▲勞斯萊斯撞上小march 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區在13日發生一起車禍，一輛千萬級的萊斯萊斯跟一台國產的小「MARCH」碰撞，單純只有車損，不過現在這台萊斯萊斯的車主身份曝光，網傳是國內知名連鎖健身房「健身工廠」創辦人，《東森新媒體ETtoday》獨家取得證實，就是他本人的座車。

這起車禍就發生在17日傍晚17時51分，地點在博愛三路與至真路口，警方初步研判，當時勞斯萊斯未注意車前狀況，不慎輕微撞傷前方停紅燈的MARCH，無人受傷。經酒測後，雙方無酒駕，後續由員警依規定受理。這台價值破兩千萬，被稱為「行動豪宅」的萊斯萊斯的車主身份是誰，也讓網友議論紛紛，有人說是健身工廠的創辦人。

▲健身工廠總經理陳尚文在停車場協助顧客停車 。（圖／吳奕靖攝）

《東森新媒體ETtoday》記者獨家訪問健身工廠總經理陳尚文，他證實這輛車的確是父親的座車，不過對於這起車禍，他僅表示「真的很小事，一切透過保險來處理」，希望社會資源應該關注「台灣運動」，像是健身工廠接下來要成立「足球學校」，不但在高雄楠梓蓋了各一座的天然草皮跟人工草皮的11人制足球場，並符合國內足球競賽場地設施標準，11月12日正式啟用，將成為高雄市首座足球運動發展中心，同時「引進西甲學校之訓練系統，把眼界擴展看見不一樣的足球青訓，讓台灣足球升級2.0」。

其實健身工廠除了一直致力於台灣足球之外，他們對台灣軍警訓練也提供協助，像是國內的海軍陸戰隊的訓練設備，高雄市多個分局、派出所都有他們捐贈的器材，同時陳尚文也呼籲應該多關心「社會弱勢」，小車禍就讓保險公司去處理就好了。

▲高雄一輛勞斯萊斯路上擦撞前方車輛。（圖／翻攝自高雄大小事FB社團）