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2022 PASIWALI Festival　國內外原民卡司大集合

▲「2022 PASIWALI Festival」，10月22日起一連2天在台東森林公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「2022 PASIWALI Festival」，10月22日起一連2天在台東森林公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

原民會連續第5年在台東舉辦「2022 PASIWALI Festival」，10月22日起一連2天在台東森林公園舉辦，首日天生歌姬-A LIN、沈文程及創作歌手舞炯恩演出，吸引3萬以上民眾前往欣賞，嗨翻台東森林公園，可說是疫情趨緩以來台東最大型音樂活動。

10/22節目由Black Goodie黑古蒂樂團、檳榔兄弟打頭陣，森林公園湧入上萬人潮，由排灣族創作歌手舞炯恩帶著舞者在台上一連連唱跳「原住民的孩子」、「擁抱世界擁抱你」等多首歌曲，掀起活動第一波高潮，雖然白天下雨，但不減民眾熱情，森林公園草地幾乎塞爆，隨後沈文程與one band(玩樂團)演唱五月十一彼下埔、小河之歌及多首英文歌曲，現場嗨到不行，壓軸則由A-LIN登台帶來9首耳熟能詳歌曲，嗨翻現場超過3萬觀眾。原民會主委夷將．拔路兒、台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪等人也在現場陪伴大家，期間不少觀眾在眾歌手帶動鼓舞下，在舞台前跳起舞蹈或盡情搖擺，將氣氛嗨到最高。

台東縣府原民處指出，今年活動會場設有5座國內外互動式部落屋，有安坡童玩、飛魚板舟、大溪地草裙、菲律賓南島、及複音青春部落屋，民眾可先行體驗原民樂舞及傳統技藝等，場內也規劃原住民市集周邊廊帶，包含原住民傳統美食及手工藝品，讓民眾觀賞音樂之外亦能促進原民產業經濟。

23日下午4點30分繼續在森林公園有今年發行全族語專輯的王宏恩、Matzka，以及由陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩組成的五堅情接連開唱。也請民眾全程戴口罩，落實防疫相關規範。

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