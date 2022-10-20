民眾報案車禍竊盜都不理...丟抽屜擺爛418天　荒唐警吃案14件下場曝光

▲台東王姓員警受理民眾案件後，隱匿多達14案不移送，怠職曝光後，王警被移送法院審理，處休職半年。（圖／取自Google Maps）

記者郭玗潔／台東報導

台東一名王姓資深警員，經常在受理民眾報案後，直接擺爛將案子放抽屜不調查也不移送，從去年3月起，一年內共隱匿包含過失傷害、搶奪、妨害自由等14件刑案，逾期天數從47天到418天不等。離譜作為曝光後，王聲稱「對受理案件流程不熟悉」，但內政部認為他近3年受理報案均有重大疏失，依公務員懲戒法將他移送懲戒法院，法院日前判他休職半年，全案還可上訴。

判決指出，王從2016年開始擔任警員，於2020年9月在派出所受理車禍案件，卻未依規定辦理刑事案件移送程序，報案民眾覺得奇怪，今年3月訊問警局後，警方內部調查後發現王怠職，記他1個大過。

警方擴大清查發現，王從去年3月17日到今年3月22日於派出所服務期間，受理民眾報案後，又有14案件未移送，也未填寫刑案紀錄表，包含過失傷害、詐欺、竊盜、搶奪、侵入住宅等，其中最久為一妨害自由案，竟然逾期418天才終於移送。

由於嚴重損害人民權益和後續司法偵查，臺東縣警察局7月15日召開考績委員會調查，王辯稱「因對受理案件流程不熟悉，所以受理案件後才會放在抽屜裡，未依規定陳報」，會議結果認為王警疏失情節重大，事證明確，嚴重損害政府信譽，且近3年王警多次受理報案有重大疏失，被記過後卻未改善，決議依公務員懲戒法移請法院審理。而懲戒法定認定他後來14案部分犯行明確，判他休職半年，全案還可上訴。