指揮中心擬輕症免通報　醫：下場就是躺平「支持報疫情像播氣象」

▲台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋。（圖／記者洪巧藍攝）

記者楊晏琳／綜合報導

指揮中心拋出防疫新方向，研擬修改通報定義，日後僅需通報新冠重症即可。不過有醫師認為，資訊流通不需關閉，建議可將疫情播報改為每日氣象播報，否則輕症仍會「繼續把小朋友搞成腦炎、把老人搞死」，不通報的下場就是躺平。

台大醫院智慧醫療中心副主任、台大醫學院急診醫學科臨床教授李建璋今在臉書發文建議，以後報疫情可像報氣象一般。氣象報告預報紫外線高，大家出門會防曬，預報下雨大家會帶傘，預報颱風，各縣市會裁量停班停課；而新冠疫情同樣也可採此方式。

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李建璋認為，新冠肺炎可像報氣象一樣在新聞後播報，「輕度流行，大家社交正常，中度流行大家要戴口罩，減少外食，大流行，學校要考慮停班停課，社交要暫停。」疫情南北不同，就像天氣南北不同，也應因地制宜，各縣市有不同決定。

李建璋指出，疫情其實還未結束，BA.5疫情雖然開始反轉向下，但國門已經開放，新變種BA.1.1、BF.7、XXB「這些流氓都準備好，要來台灣大幹一票，搞一波新疫情。」

真正影響生活的其實是輕症，李建璋直言，Omicron 會重複感染，還是要隔離，還是有可能變長新冠，「還是繼續把小朋友搞成腦炎，把老人搞死」，若從此不報告輕症資訊，結果就是躺平。

如今電子病歷自動通報系統都已經建立，不需要花什麼力氣，李建璋認為，實在不需要拘泥於傳染病防治法，「疾病可以降級，但是資訊流通不需要關閉」，民眾可以不需要每天看到指揮中心的背心制服組，但是可以每日新聞後看帥哥美女播報台灣各地新冠和流感流行狀況。

李建璋說，台灣資通強，紅綠燈小綠人有創意，全世界都稱讚，在新冠肺炎時代，何不發揮創新創意的精神和資通優勢，把疫情播報變成每日的氣象播報，變成全球的模範呢？「年底到了，中央和地方都好，誰支持未來報疫情就像報氣象，常態化，我的一票投給他。」

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