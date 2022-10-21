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社會 社會焦點 保障人權

被指擠牙膏隱匿5足跡開罰30萬　確診女「2關鍵」告贏高市衛生局

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者陳宏瑞／高雄報導

去年新冠疫情肆虐期間，不少地方政府「超前部署」，對違反相關規定的民眾祭出重罰，高雄一位蔡姓市民才因未戴口罩遭罰，認為高市府搶在中央之前開罰一事，提出行政訴訟獲勝。另一名江姓女子也被高市府認定確診疫調時隱匿足跡，挨罰30萬元，江女不滿提行政訴訟，法官認為衛生局在處分前未依職權調查證據，又不給她陳述意見機會，違反《行政程序法》規定，撤銷罰單。可上訴。

高雄一名林姓男子在去年6月3日確診新冠肺炎，為高雄市第258確診個案，林男的江姓妻子後來也確診，成為第259確診個案，市府人員進行疫調時，認為江女至少隱匿了5處足跡，不配合疫調工作，因此對她開罰30萬元，江女不服，提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

▲▼撤銷罰單 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲江姓婦人因確診被認為隱匿疫情遭罰。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

江女主張，她和丈夫被通知確診後，當天就被送至隔離處所隔離，幾個小時後手機就被收走，在沒有通訊工具、心情緊張、思緒無法專心、又餓又累又睏又擔心家人、小孩之情況下，又密集地被不同的人員疲勞轟炸式地詢問過往足跡，她已盡可能交代已知事情，卻仍遭被告認定交代不清及規避、妨害疫調，也沒給她陳述意見的機會，認為衛生局是先射箭再畫靶，立場已有所偏頗。

江女認為，她明明已經充分告知相關足跡，但市府衛生局就認為她「擠牙膏式」表達就是隱匿足跡，而且正常一般人無法完全記得某月某日完整做了什麼事、去了哪裡，需要其他人、方法集思廣益還原足跡，因此認為原處分及訴願決定均有瑕疵，要求撤銷30萬元的罰款。

高市府衛生局則指出，江女隱匿足跡，不願配合疫調工作，導致他們無法第一時間釐清個案足跡，進而找出感染源，例如有出門作客卻說整天在家，有帶小孩去就診也隱匿，明顯規避疫調及妨礙防疫工作，因此認為裁罰30萬元於法有據。

法院審理認為，衛生局在做處分前未給江女陳述意見的機會，程序有瑕疵，且沒有無具體證據證明江女有何拒絕、規避或妨礙疫調，因此認為原處分有違誤，判決撤銷30萬元的罰單，全案可上訴。

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