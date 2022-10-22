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基隆+508！專責病房空床率58.8%　林右昌籲儘速完整接種疫苗

▲0526基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（22日）公布國內本土病例，新增3萬5601例，其中基隆新增508例，全市專責病房空床率58.8%，市長林右昌表示，自今日上午起一連兩天，在基隆港務分公司設置大型接種站，65歲以上長者可同時施打莫德納次世代雙價疫苗和流感疫苗，特別提醒市民朋友，把握機會儘速施打，提升自身保護力。

林右昌表示，入秋是流感好發季節，接種COVID-19疫苗可降低染疫重症風險，基隆市政府特別安排在22、23日兩天在基隆港務分公司1樓，開設次世代雙價莫德納疫苗及流感疫苗的大型接種站，只要年滿18歲且符合接種資格的民眾，隨到隨打，65歲以上長者還可接種公費流感疫苗。

▲1022基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日508名確診人數中，包括外縣市通報60例，佔11.81%；其中女性269人、男性239人；若以年齡別區分，25-34歲有90人，占17.72%，其次15-24歲有72人，占14.17%；至於75歲以上的長者有22人、65-74歲有55人、6歲以下有26人。

林右昌指出，基隆市現有COVID-19專責病房136床，目前收治56人、空床80床，空床率58.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症37名、中症4名、輕症4名；部立基隆醫院，輕症11名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

▲1022基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估19萬7966人，利用快速通道的有5萬1417人，有11萬4101人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬0300人，條件不符合則有2萬3801人。

▲1022基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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