嗆陳時中「不關水門」外行　正妹議員候選人：堤內淹大水再後悔？

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對台北市因暴雨水災，百齡橋下停車場數十輛汽車泡水，民進黨台北市長候選人陳時中強調，人車都還在外面就關水門，卻放給它淹說不過去，若他當選，絕對不會讓這種事情再發生，引發討論。民眾黨台北市議員吳怡萱，這其實更加凸顯了陳時中的外行，毫無擔任市長大位的格局，「要等到堤內淹大水後再來後悔？」

吳怡萱說，政府的確必須在乎每個市民朋友的生命安全與財產，但是，若以「堤外有人就絕不關」這種極端又缺乏科學的「情感式」治理方式，真的是正確的嗎？

吳怡萱表示，關閉水門的主要目的，是要防止市區淹水，當水位超過警戒，關水門就是必要的步驟，重點在於事前的提醒和預防。水利處也在這次事件後做出SOP的調整，未來只要通知「只出不進」就必須去移車，而非在水門關閉前才開始拖吊。

吳怡萱質疑，關閉水門是非常緊急的事情，「堤外有人就絕不關水門」這件事到底能不能做到？要等到堤內淹大水後再來後悔？這種發言又更加凸顯了陳時中的外行，毫無擔任市長大位的格局。

對此，陳時中23日上午出席台北客家義民嘉年華挑擔奉飯主祭典禮後，轉往龍泉市場掃街拜票，並於會前接受媒體聯訪說，大家都知道，訂定相關規則就要有人去遵守、去督導，萬一在上面有問題的時候，必然要有決策單位的人來做決定，這是一定的。

陳時中強調，這樣整體一套的施政上都是這樣子，絕對不會說只有SOP，然後市長都可以不在，這個講法是說不過去的；至於未來在河川治理上，會在記者會上向外界完整說明。