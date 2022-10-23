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高中生種洋香瓜長出「橡膠果實」！漩渦紋路100%還原　粉絲喊價1億

▲日本一名高中生用網紋洋香瓜神還原「橡膠果實」。（圖／翻攝自推特／@x0JJ4cCbII7TRUX）

▲日本一名高中生用網紋洋香瓜神還原「橡膠果實」。（圖／翻攝自推特／@x0JJ4cCbII7TRUX，下同）

記者閔文昱／綜合報導

在經典漫畫《海賊王》中，作者創造了許多不同種類的惡魔果實，其中主角魯夫吃下「橡膠果實」（另稱為動物系人人果實幻獸種「尼卡形態」）後，能夠伸縮自如的形象也深植不少漫畫迷的心中。對此，日本一名高中生就用網紋洋香瓜「種」出了一棵橡膠果實，外型幾乎百分之百還原，引發不少網友關注。

日本一名高中生近日在推特分享照片，只見他手中捧著一顆外型神似橡膠果實的網紋洋香瓜，表面上還有許多漩渦紋路，彷彿是惡魔果實真的出現在現實世界一般。他也在文中表示，這是他花了5個小時刻出來的，如果成功引起關注，他將還會製作其他惡魔果實。

▲日本一名高中生用網紋洋香瓜神還原「橡膠果實」。（圖／翻攝自推特／@x0JJ4cCbII7TRUX）

畫面曝光後，馬上讓不少海賊王粉絲嗨翻，紛紛留言「會不會太強！怎麼種的啊」、「技術應用的很讚，有蕾絲花紋的哈密瓜！不知道漫畫的也會覺得很美」、「可以賣很貴，而且不用保證好吃，研發者懂得財富密碼」，甚至還有網友喊價「我願意花5億日圓（約新台幣1億元）買它」。

對此，該名高中生也在留言處回應，因擔心會涉及版權問題，因此他目前沒有出售這顆網紋洋香瓜的打算。另外，對於第一次分享作品就能獲得網友熱烈的迴響，他感到相當開心，未來還會嘗試推出艾斯的「燒燒果實」，但他也坦言，燒燒果實的外型又更為複雜，難度較高，請網友別抱太大期待。

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