「惡魔果實」暑假賣到爆狂趕工　三重警搗破毒品分裝場

記者陳豐德／新北報導

桃園一個販毒集團引進大批混合性毒品，自行研摩、分裝成黑賊王的「惡魔果實」包裝，吸引給放暑假的青年學子販售，警方專案小組跟監3個月，3日兵分7路前往桃園、林口等根據地，配合霹靂小組幹員破門攻破，5名販毒集團成員在錯愕中乖乖就逮，訊後依照毒品危害防制條例移送，並聲押獲准。

三重分局執行暑期青春專案期間，掌握一個以25歲陳姓男子為首的販毒集團，打算利用暑假販賣毒品給年輕學子，危害未成年青少年甚劇，經專案小組3個月餘跟監埋伏，鎖定該販毒集團分裝場及成員落腳處，3日於7處同步攻堅搜索。

▲三重警破獲毒品分裝場，毒販將毒品裝到惡魔果實的分裝袋內吸引學子購買。（圖／記者陳豐德攝）



為避免販毒集團持槍負隅頑抗，專案小組特別申請8名保安大隊霹靂小組幹員參與行動，霹靂小組全副武裝、手持戰術型防彈盾牌及破門器強勢攻堅破門，販毒集團5名成員在震撼中乖乖遭逮捕，專案小組也分裝場及落腳處，緝獲K他命29包、毒咖啡包1186包、梅片87顆、販毒所得21萬餘元，及各式分裝工具等證物。

專案小組調查發現，此販毒集團為吸引年輕學子購買毒咖啡包，竟還在包裝印上年輕人熱愛的動漫海賊王「惡魔果實」；在動漫中，惡魔果實是海之惡魔的化身，食用後會得到不同的超能力。警方表示，在現實中，喝下惡魔果實毒咖啡包，恐怕只會變成「無行為能力」，嚴重傷害身體。全案訊後即依違反毒品危害防制條例罪嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦並聲請羈押獲准。

警方在此鄭重呼籲，青少年朋友切勿因一時好奇而施用毒品，如出入KTV、撞球場、PUB、網咖等娛樂場所，對於來路不明之糖果、咖啡包切勿任意食用，以免染上毒癮而觸犯法律；另請學校老師、家長、學生發現有同學白天精神不濟，常與校外不良人士交往者，應透過「反毒通報網」回饋情資以溯源幕後供毒藥頭，期使全民投入反毒、緝毒行列，共同創造「無毒城市、安居新北」之樂活家園。

▼三重警方查獲的毒品及分裝器具。（圖／記者陳豐德攝）

