雷／橡膠果實真名曝！魯夫擁有「800年傳說能力」　書迷翻設定崩潰

▲《海賊王》（ONE PIECE）連載至今已將近25年。（圖／Netflix提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導「《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒！超誇張設定網看傻：艾斯白死了」，根據最新一話情報指出，作者「尾田榮一郎」似乎有意更改魯夫惡魔果實設定。情報一出，讓不少書迷傻眼，指出尾田很久之前在訪談中說過，他不想把主角能力設定得太帥、太強，不然可能畫不久，結果現在突然幫主角開了外掛，「請問這樣算是尾田在打自己的臉嗎？」

---------------以下有雷，請斟酌閱讀---------------

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▲海賊王新奇獨特的設定，吸引大票書迷。（圖／翻攝自ONE PIECE官方推特）

據情報指出，航海王1044話標題為「解放的戰士」，世界政府「五老星」揭露橡膠果實的另一個名稱為「動物系人人果實幻獸種『尼卡形態』」，魯夫則稱之為覺醒型態（五檔）。

而果實的覺醒，會賦予橡膠身體更多的力量和自由，就有網友解釋3點，「1. 魯夫開發果實能力表現：肉體強化＞體形改變（巨大化）＞附加霸氣」、「2. 果實能力的基礎特性：彈性」、「3. 果實覺醒的表現：強大回復力（動物系果實覺醒特性）、改變環境（超人系果實覺醒特性）」。換句話說，這個「尼卡」恐怕會把努力茁壯過來的魯夫神格化。

就有書迷在PTT的C_Chat板上發文，提到作者很久之前在訪談中被問到，「為什麼魯夫要設定成看起來弱得不行的橡膠能力者呢？」尾田還笑說，確實有很多又帥又強的能力，但他選擇了「最好玩的能力」，「強得離譜又帥爆了的主人公的話，我可能不會畫這麼久。」

▲作者以前訪談時說到。不想讓主人公強到離譜又帥爆了。（圖／翻攝自PTT）

結果現在這樣更動，就像是尾田突然跟讀者說，「拍謝啦！其實魯夫不是（吃了）橡膠果實啦！其實魯夫他是太陽神果實啦！」讓他忍不住質問，作者是不是在自打臉，「還是對尾田來說，太陽神也只是『好玩』的能力而已？對尾田來說，太陽神既不強也不帥氣，是這樣嗎？」

貼文一出，不少海賊粉也翻桌，「啊一開始就吃了最強的果實你要先說啊」、「故事拖太久只能更新版本QQ」、「已經把當初這種簡單梗，玩到自己也不知道怎樣玩 只能吃書囉」、「版本重大更新：新增希臘神、埃及神系列」、「我都想幫凱多加油了，馬的外掛仔，都給你玩就好了啊」、「還不是要靠首抽」、「首抽UR卡當作R卡玩的人」、「橡膠幾乎等於魯夫了。這等於把蜘蛛人改成蜻蜓人，自己毀掉IP。」

不過，也有粉絲表示，「代表他不想畫了嗎」、「沒有啊！他說強得離譜又帥爆的話不會畫那麼久，現在畫成這樣，暗示要完結了」、「因為他不需要畫很久了啊」、「他想完結了」、「請各位體諒尾田的身體狀況，你們真的希望他繼續畫嗎= =」、「不懂哪裡有打臉？尾田在共1043回的內容，的確都是用橡膠，然後現在覺醒了能力，因為快完結了，當然不會畫太久，到底哪裡有違反他的說法？」