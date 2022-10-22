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老鼠橫行淪「台南之恥」　黃金海岸船屋遭市府解約...廠商抗議

記者林悅／台南報導

台南市黃金海岸船屋22日舉行開幕，卻傳出該得標廠商因未依契約相關規定履約，10月12日被台南市觀旅局終止契約，但該公司仍舉辦開幕活動，而場館專櫃廠商則組自救會控訴該公司違法，導致權益及財產受損，也到場抗議。

▲台南市黃金海岸船屋22日舉行開幕，卻傳出已被台南市觀旅局終止契約，而場館專櫃廠商則組自救會控訴該公司違法，導致權益及財產受損，也到場抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市黃金海岸船屋22日開幕，卻傳出已被台南市觀旅局終止契約，而場館專櫃廠商則組自救會抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市黃金海岸船屋22日舉行開幕，卻傳出已被台南市觀旅局終止契約，而場館專櫃廠商則組自救會控訴該公司違法，導致權益及財產受損，也到場抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市黃金海岸船屋22日舉行開幕，卻傳出已被台南市觀旅局終止契約，而場館專櫃廠商則組自救會控訴該公司違法，導致權益及財產受損，也到場抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲自救會代表金舟咖啡老闆林柏宏，對得標廠商競業公司違法行為提出指控。

黃金海岸方舟場館受害專櫃廠商自救會代表林柏宏指控，專櫃廠商自進駐黃金海岸方舟場館後，得標廠商競業公司，假借公部門名義制訂契約書，巧立收費名目，收取高額百分比之營收及保底、場地不做任何建設、自定電費，甚至無預警斷水斷電，無視大眾生命安全，無預警將逃生通道強行上鎖、恣意更換門鎖卻不提供鑰匙予專櫃廠商、用餐環境衛生條件極差、老鼠橫行。

▲台南市黃金海岸船屋22日舉行開幕，卻傳出已被台南市觀旅局終止契約，而場館專櫃廠商則組自救會控訴該公司違法，導致權益及財產受損，也到場抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林柏宏指控，該競業公司餐桌及廁所皆未定時清潔消毒，強行阻止專櫃廠商進場行使權利，隨意禁止專櫃廠商營業，導致網路評論低劣，甚至被稱為「台南之恥」等，惡名在外。自救會控訴，競業公司明知資金困窘，經營管理不當恐遭台南市觀旅局解除契約，即羅織罪名，先解除專櫃廠商契約，規避專櫃廠商求償，接著沒收專櫃廠商保證金，或以設備抵償或欲將經營權轉包…，違法情事不勝枚舉。

▲台南市黃金海岸船屋22日舉行開幕，卻傳出已被台南市觀旅局終止契約，而場館專櫃廠商則組自救會控訴該公司違法，導致權益及財產受損，也到場抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自救會指控，「ARK BAR」、「諾亞小廚」、「86快餐」、「Ark Music Club」、「炸騙集團」、「海邊烤肉」、「惠比壽一町」、「方舟便利店」等8個品牌，在黃金海岸方舟場館南側櫃位經營，但櫃位料理空間設備，幾乎有8成皆是之前櫃位廠商之財產，「競業公司」卻將該廠商之財產佔為己用。除此，「競業公司」遲於2022年9月初，才裝設靜電油煙設備，顯見該公司先前油煙排放不符相關規定，造成場館內油煙瀰漫，空氣汙染嚴重。

▲台南市黃金海岸船屋22日舉行開幕，卻傳出已被台南市觀旅局終止契約，而場館專櫃廠商則組自救會控訴該公司違法，導致權益及財產受損，也到場抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自救會指出，因悉競業公司遭台南市政府觀光旅遊局解除契約，專櫃廠商權益及財產受損，而成立「黃金海岸方舟場館受害專櫃廠商自救會」，為捍衛權利、聲譽與名譽，保護專櫃廠商位於黃金海岸方舟場館內之財產設備，避免遭競業公司或第三者損害，而向競業公司提告求償維護相關權益。

▲台南市黃金海岸船屋22日舉行開幕，卻傳出已被台南市觀旅局終止契約，而場館專櫃廠商則組自救會控訴該公司違法，導致權益及財產受損，也到場抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀旅局於2022年10月12日與競業股份有限公司終止「台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案」契約，並張貼公告。

對於專櫃廠商的相關指控，競業公司回應「循司法途徑處理」，該公司強調「廠商營業的所有款項，11月30日全部退還，該公司與相關廠商沒有任何帳上的糾紛」。

▲台南市黃金海岸船屋22日舉行開幕，卻傳出已被台南市觀旅局終止契約，而場館專櫃廠商則組自救會控訴該公司違法，導致權益及財產受損，也到場抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲對於專櫃廠商的相關指控，競業公司回應「循司法途徑處理」，並強調雙方沒有任何帳上的糾紛。

台南市觀旅局指出，2019年4月與競業股份有限公司簽訂「台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案」契約，因廠商未依契約期限規定提送「經營成果報告」及「經營管理計畫書(修正第5版)」，經處逾期違約金額達契約金額20％，觀旅局於2022年10月12日與競業股份有限公司終止「台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案」契約。

觀旅局表示，「台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案」契約，原希望引進民間活力，使船屋提供多元經營與服務，健全黃金海岸地區觀光服務機能，遺憾承接之競業股份有限公司自2021年1月30日正式營運，歷經近2年營運期間，其營運行為未能符合契約規定，才步上終止契約一途。

▲台南市黃金海岸船屋22日舉行開幕，卻傳出已被台南市觀旅局終止契約，而場館專櫃廠商則組自救會控訴該公司違法，導致權益及財產受損，也到場抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局指出，市府將重啟招商，期望未來得標業者，能遵守契約規範並努力耕耘黃金海岸船屋，秉持著將海洋環境教育融入生活的理念，讓黃金海岸船屋能成為民眾闔家休憩、欣賞海景夕陽與親近海洋的好去處。

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